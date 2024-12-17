Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Pebulutangkis Indonesia yang Punya Banyak Penggemar di China, Nomor 1 Bakal Pensiun di Indonesia Masters 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |07:48 WIB
3 Pebulutangkis Indonesia yang Punya Banyak Penggemar di China, Nomor 1 Bakal Pensiun di Indonesia Masters 2025
Greysia Polii dikenal baik di kalangan pencinta bulu tangkis China. (Foto: Victor Sport)
A
A
A

ADA 3 pebulutangkis Indonesia yang mendapat banyak penggemar di China, terutama dikenal karena prestasi dan gaya bermain mereka. Bahkan ada banyak pemain asal China yang akhirnya mengidolakan dan menjadikan atlet bulu tangkis Tanah Air tersebut panutan.

Para pebulutangkis ini tidak hanya menarik perhatian karena kemampuan mereka di lapangan, tetapi juga karena kepribadian dan karakter mereka yang menginspirasi. Hal itu semualah yang menjadikan mereka favorit di antara penggemar bulutangkis di China. Penasaran siapa saja?

Berikut 3 Pebulutangkis Indonesia yang Punya Banyak Penggemar di China:

3. Greysia Polii

Greysia Polii. Bagas Abdiel/MPI
Greysia Polii. Bagas Abdiel/MPI

Greysia dikenal cukup populer di China setelah sukses meraih medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 bersama Apriyani Rahayu. Kepopulerannya di China tidak hanya karena prestasi di lapangan tetapi juga karena hubungan baiknya dengan para pebulutangkis China.

Greysia dikenal bersahabat dengan beberapa pemain top dari China, yang memperkuat popularitasnya di sana. Kini Greysia pun masih sibuk di dunia bulutangkis meski sudah pensiun.

Tepatnya Greysia menjabat di Kepengurusan PBSI periode 2024-2025. Ia dipercaya berada di Tim Ketua Umum Percepatan Prestasi (TKUPP) PBSI.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/43/3186967/ade_rai-EXmC_large.jpg
5 Makanan yang Disebut Ade Rai Jadi Hambatan Utama Penurunan Berat Badan, Nomor 1 Sulit Dihindari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186827/jonatan_christie_pebulu_tangkis_indonesia_dengan_gelar_juara_bwf_world_tour_2025_terbanyak_pbsi-4ftM_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Indonesia dengan Gelar Terbanyak di BWF World Tour 2025, Nomor 1 Jonatan Christie!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186803/bwf_melarang_3_pebulu_tangkis_indonesia_bermain_bulu_tangkis_seumur_hidup-1nA0_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Indonesia Dihukum BWF Larangan Bermain Seumur Hidup, Nomor 1 Hendra!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/43/3184343/ade_rai-AjYU_large.jpg
10 Makanan yang Dihindari Ade Rai agar Tetap Awet Muda, Nomor 1 Pemicu Kulit Kendur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/40/3182931/mohammad_ahsan_bersama_hendra_setiawan-Beho_large.jpg
5 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Akui Kagum dengan Hendra Setiawan, Nomor 1 Bahkan Dianggap Anak Sendiri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/38/3182920/valentino_rossi-3ym8_large.jpg
2 Pembalap Top yang Putuskan Pindah Tim Usai Juara Dunia MotoGP, Nomor 1 Samai Rekor Spesial Valentino Rossi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement