3 Pebulutangkis Indonesia yang Punya Banyak Penggemar di China, Nomor 1 Bakal Pensiun di Indonesia Masters 2025

ADA 3 pebulutangkis Indonesia yang mendapat banyak penggemar di China, terutama dikenal karena prestasi dan gaya bermain mereka. Bahkan ada banyak pemain asal China yang akhirnya mengidolakan dan menjadikan atlet bulu tangkis Tanah Air tersebut panutan.

Para pebulutangkis ini tidak hanya menarik perhatian karena kemampuan mereka di lapangan, tetapi juga karena kepribadian dan karakter mereka yang menginspirasi. Hal itu semualah yang menjadikan mereka favorit di antara penggemar bulutangkis di China. Penasaran siapa saja?

Berikut 3 Pebulutangkis Indonesia yang Punya Banyak Penggemar di China:

3. Greysia Polii

Greysia dikenal cukup populer di China setelah sukses meraih medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 bersama Apriyani Rahayu. Kepopulerannya di China tidak hanya karena prestasi di lapangan tetapi juga karena hubungan baiknya dengan para pebulutangkis China.

Greysia dikenal bersahabat dengan beberapa pemain top dari China, yang memperkuat popularitasnya di sana. Kini Greysia pun masih sibuk di dunia bulutangkis meski sudah pensiun.

Tepatnya Greysia menjabat di Kepengurusan PBSI periode 2024-2025. Ia dipercaya berada di Tim Ketua Umum Percepatan Prestasi (TKUPP) PBSI.