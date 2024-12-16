2 Pebulutangkis Top Dunia yang Putuskan Gantung Raket Usai BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 Andalan China

AJANG BWF World Tour Finals 2024 telah resmi usai. Itu artinya, sebanyak 2 pebulutangkis top dunia resmi gantung raket.

Ajang penutup musim 2024, BWF World Tour Finals telah mencapai puncaknya pada Minggu (15/12/2024). China masih mendominasi dengan tiga wakilnya yag menjadi juara dari tiga sektor.

Shi Yu Qi menjadi juara di sektor tunggal putra. Kemudian Wang Zhi Yi menjadi juara di sektor tunggal putri dan pasangan Zheng Siwei/Huang Yaqiong menjadi juara di sektor ganda campuran.

Sementara itu, sektor ganda putra direbut oleh pasangan asal Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen. Dan ganda putri diraih oleh wakil Korea Selatan, Baek Ha Na/Lee So Hee.

Berakhirnya turnamen BWF World Tour Finals 2024 maka berarti akhir karir dari beberapa pebulutangkis top dunia. Sebab seperti diketahui, beberapa pebulutangkis telah memutuskan untuk pensiun pasca ajang tersebut.

Untuk itu, berikut adalah 2 pebulutangkis top dunia yang putuskan gantung raket usai BWF World Tour Finals 2024.

2. Lee Yang

Pebulutangkis top asal Taiwan, Lee Yang memutuskan untuk pensiun di akhir musim ini. Ia sejatinya telah memutuskan gantung raket sejak September 2024 alu setelah ia sukses meraih medali emas Olimpiade Paris 2024.

Akan tetapi, dirinya akhirnya memilih menuntaskan perjuangannya dan memenuhi undangan tampil di BWF World Tour Finals 2024. Sayangnya, i ajang ini penampilannya bersama Wang Chi Lin jauh dari kata memuaskan.

Mereka menang sengit atas Lee Jhe-huei/Yang Po-hsuan dalam rubber game. Kemudian, mereka kalah dari Kim Astrupp/Anders Skaarup Rasmussen dan Goh Sze Wei/Nur Izzudin yang membuatnya gagal melenggang ke semifinal.

Kegagalan di BWF World Tour Finals 2024 ini pun menjadikan perjalanan karir Lee Yang berakhir antiklimaks. Kini, ia akan menikmati masa-masa pensiunnya.