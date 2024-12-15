Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Lengkap Final BWF World Tour Finals 2024: China Sabet 3 Titel Juara

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |21:03 WIB
Hasil Lengkap Final BWF World Tour Finals 2024: China Sabet 3 Titel Juara
Simak hasil lengkap Final BWF World Tour Finals 2024 di mana Shi Yu Qi juara tunggal putra (Foto: Instagram/@shiyuqi.official)
A
A
A

BERIKUT hasil lengkap final BWF World Tour Finals 2024. China berhasil menyabet tiga titel juara sementara Korea Selatan dan Denmark masing-masing satu.

Rangkaian pertandingan itu digelar di Hangzhou Olympic Sports Gymnasium, Hangzhou, China, Minggu (15/12/2024) siang WIB. Tiga dari lima nomor harus diselesaikan dalam tiga gim!

Wang Zhiyi (BWF)

Di nomor pertama, Wang Zhi Yi sukses merebut gelar juara. Tunggal putri tuan rumah itu mengalahkan rekan senegaranya Han Yue dengan skor akhir 21-19, 19-21, dan 11-21.

Sementara, pada final kedua, China kembali merebut titel. Kali ini monster ganda campuran Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong sukses mengalahkan Chen Tang Jie/Toh Ee Wei dengan skor 21-18, 14-21, dan 21-17.

Ini sekaligus menjadi perpisahan yang manis untuk Zheng. Sebab, ia memutuskan gantung raket dari turnamen internasional usai BWF World Tour Finals 2024.

Di ganda putri, Baek Ha-na/Lee So-hee berhasil mengalahkan Nami Matsuyama/Chiharu Shida dengan skor 21-19 dan 21-14. Korea Selatan merebut satu titel!

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/40/3099929/wang_zhi_yi-XcAL_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Tunggal Putri Dunia dengan Gelar Juara World Tour Terbanyak 2024, Nomor 1 Kalahkan Bocah Ajaib Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/40/3097997/dejan_ferdinansyah_dan_gloria_emanuelle_widjaja-nToC_large.jpg
5 Ganda Campuran Dunia dengan Smash Terkuat di BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 dari Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096468/febriana_dwipuji_kusuma_dan_amallia_cahaya_pratiwi-JXWy_large.jpg
Evaluasi dan Harapan Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Usai Mentas di BWF World Tour Finals 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096267/tunggal_putra_indonesia_jonatan_christie_di_bwf_world_tour_finals_2024-hfwC_large.jpg
Segini Hadiah Fantastis yang Didapat Jonatan Christie meski Kalah di Semifinal BWF World Tour Finals 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096219/gregoria_mariska_tunjung_tampil_di_bwf_world_tour_finals_2024-cSpU_large.jpg
Daftar Hadiah Pebulu Tangkis Indonesia di BWF World Tour Finals 2024, Siapa Paling Banyak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/40/3095988/zheng_si_wei_dan_huang_ya_qiong-ZMhz_large.jpg
Kisah Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong, Juara BWF World Tour Finals 2024 Jadi Gelar Manis Penutup Karier dari Bulu Tangkis
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement