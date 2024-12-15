Hasil Lengkap Final BWF World Tour Finals 2024: China Sabet 3 Titel Juara

BERIKUT hasil lengkap final BWF World Tour Finals 2024. China berhasil menyabet tiga titel juara sementara Korea Selatan dan Denmark masing-masing satu.

Rangkaian pertandingan itu digelar di Hangzhou Olympic Sports Gymnasium, Hangzhou, China, Minggu (15/12/2024) siang WIB. Tiga dari lima nomor harus diselesaikan dalam tiga gim!

Di nomor pertama, Wang Zhi Yi sukses merebut gelar juara. Tunggal putri tuan rumah itu mengalahkan rekan senegaranya Han Yue dengan skor akhir 21-19, 19-21, dan 11-21.

Sementara, pada final kedua, China kembali merebut titel. Kali ini monster ganda campuran Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong sukses mengalahkan Chen Tang Jie/Toh Ee Wei dengan skor 21-18, 14-21, dan 21-17.

Ini sekaligus menjadi perpisahan yang manis untuk Zheng. Sebab, ia memutuskan gantung raket dari turnamen internasional usai BWF World Tour Finals 2024.

Di ganda putri, Baek Ha-na/Lee So-hee berhasil mengalahkan Nami Matsuyama/Chiharu Shida dengan skor 21-19 dan 21-14. Korea Selatan merebut satu titel!