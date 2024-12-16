Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kandas di Semifinal BWF World Tour Finals 2024, Jonatan Christie Beber Rencana Jelang 2025

Bagas Abdiel , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |02:35 WIB
Kandas di Semifinal BWF World Tour Finals 2024, Jonatan Christie Beber Rencana Jelang 2025
Jonatan Christie punya rencana menyambut 2025 (Foto: PBSI)
HANGZHOU - Jonatan Christie membeberkan rencananya usai mengakhiri BWF World Tour Finals 2024 di babak semifinal. Ia mengaku ingin istirahat sejenak serta memulihkan fokus dan pikiran sebelum memulai musim 2025.

Jonatan telah menyelesaikan turnamen pada tahun ini dengan mentas di BWF World Tour Finals 2024. Sayangnya, langkah Jojo terhenti di babak semifinal yang berlangsung pada Sabtu 14 Desember 2024 malam WIB.

Jonatan Christie bermain di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)
Jonatan Christie bermain di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)

Pemain berusia 27 tahun itu takluk dari wakil Denmark, Anders Antonsen, dalam pertarungan tiga gim. Ia menyerah dengan skor 6-21, 21-15, dan 13-21.

Usai menjalani laga penutup, Jonatan memberikan evaluasi terhadap performanya selama 2024. Ia menilai performanya cukup baik, namun masih belum puas.

"Tahun ini dibilang cukup baik, iya, tetapi dibilang kurang baik, ada juga. Ya belajar lagi, berusaha lagi untuk lebih baik tahun depan," ucap Jonatan dalam keterangan pers PBSI, dikutip Senin (16/12/2024).

 

