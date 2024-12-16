Sempat Dibekap Cedera di Fase Grup, Fajar Alfian Tak Sangka Bisa Main pada Semifinal BWF World Tour Finals 2024

HANGZHOU – Fajar Alfian tak menyangka bisa bermain di semifinal BWF World Tour Finals 2024 pada Sabtu 14 Desember malam WIB. Sebab, ia sempat dibekap cedera pada matchday dua fase grup.

Fajar bersama pasangannya Muhammad Rian Ardianto tampil di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, pada semifinal BWF World Tour Finals 2024, Sabtu 14 Desember malam WIB. Sayangnya, mereka harus menelan kekalahan saat bertemu Goh Sze Fei/Nur Izzuddin.

Fajar Alfian cedera di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)

Fajar/Rian kandas di tangan pasangan Malaysia itu usai menjalani laga penuh dramatis. Mereka menyerah dengan skor 21-17, 16-21, dan 25-27.

Kekalahan tersebut mengandaskan harapan Fajar/Rian untuk melaju ke final. Akan tetapi, di balik laga tersebut, Ajay merasa bersyukur karena mampu tampil di babak semifinal.

Pasalnya, pada laga kedua fase grup, Fajar sempat menderita cedera di pergelangan kaki kirinya. Situasi itu sempat membuat khawatir karena pemain asal Bandung itu menjalani pertandingan di matchday kedua dengan menahan rasa sakit.

Untungnya, sempat mendapat istirahat selama satu hari imbas mundurnya pasangan China, He Ji Ting/Ren Xiang Yu untuk laga terakhir. Fajar sempat tidak menyangka pada akhirnya bisa melakoni laga semifinal dengan durasi 1 jam 21 menit.