Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Sempat Dibekap Cedera di Fase Grup, Fajar Alfian Tak Sangka Bisa Main pada Semifinal BWF World Tour Finals 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |01:23 WIB
Sempat Dibekap Cedera di Fase Grup, Fajar Alfian Tak Sangka Bisa Main pada Semifinal BWF World Tour Finals 2024
Fajar Alfian dibekap cedera pada fase grup BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

HANGZHOU Fajar Alfian tak menyangka bisa bermain di semifinal BWF World Tour Finals 2024 pada Sabtu 14 Desember malam WIB. Sebab, ia sempat dibekap cedera pada matchday dua fase grup.

Fajar bersama pasangannya Muhammad Rian Ardianto tampil di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, pada semifinal BWF World Tour Finals 2024, Sabtu 14 Desember malam WIB. Sayangnya, mereka harus menelan kekalahan saat bertemu Goh Sze Fei/Nur Izzuddin.

Fajar Alfian cedera di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)
Fajar Alfian cedera di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)

Fajar/Rian kandas di tangan pasangan Malaysia itu usai menjalani laga penuh dramatis. Mereka menyerah dengan skor 21-17, 16-21, dan 25-27.

Kekalahan tersebut mengandaskan harapan Fajar/Rian untuk melaju ke final. Akan tetapi, di balik laga tersebut, Ajay merasa bersyukur karena mampu tampil di babak semifinal.

Pasalnya, pada laga kedua fase grup, Fajar sempat menderita cedera di pergelangan kaki kirinya. Situasi itu sempat membuat khawatir karena pemain asal Bandung itu menjalani pertandingan di matchday kedua dengan menahan rasa sakit.

Untungnya, sempat mendapat istirahat selama satu hari imbas mundurnya pasangan China, He Ji Ting/Ren Xiang Yu untuk laga terakhir. Fajar sempat tidak menyangka pada akhirnya bisa melakoni laga semifinal dengan durasi 1 jam 21 menit.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/40/3099929/wang_zhi_yi-XcAL_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Tunggal Putri Dunia dengan Gelar Juara World Tour Terbanyak 2024, Nomor 1 Kalahkan Bocah Ajaib Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/40/3097997/dejan_ferdinansyah_dan_gloria_emanuelle_widjaja-nToC_large.jpg
5 Ganda Campuran Dunia dengan Smash Terkuat di BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 dari Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096468/febriana_dwipuji_kusuma_dan_amallia_cahaya_pratiwi-JXWy_large.jpg
Evaluasi dan Harapan Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Usai Mentas di BWF World Tour Finals 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096267/tunggal_putra_indonesia_jonatan_christie_di_bwf_world_tour_finals_2024-hfwC_large.jpg
Segini Hadiah Fantastis yang Didapat Jonatan Christie meski Kalah di Semifinal BWF World Tour Finals 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096219/gregoria_mariska_tunjung_tampil_di_bwf_world_tour_finals_2024-cSpU_large.jpg
Daftar Hadiah Pebulu Tangkis Indonesia di BWF World Tour Finals 2024, Siapa Paling Banyak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/40/3095988/zheng_si_wei_dan_huang_ya_qiong-ZMhz_large.jpg
Kisah Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong, Juara BWF World Tour Finals 2024 Jadi Gelar Manis Penutup Karier dari Bulu Tangkis
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement