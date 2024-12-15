Penyebab Jonatan Christie Kalah dari Anders Antonsen hingga Gagal ke Final BWF World Tour Finals 2024

PENYEBAB Jonatan Christie kalah dari Anders Antonsen hingga gagal ke final BWF World Tour Finals 2024 akan diulas dalam artikel ini. Tunggal putra andalan Indonesia itu mengakui bahwa Antonsen sedang dalam performa terbaiknya.

Ya, pil pahit harus ditelan Jonatan kala melawan tunggal putra Denmark, Anders Antonsen, di semifinal BWF World Tour Finals 2024. Laga itu digelar di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, Sabtu 14 Desember 2024 malam WIB.

Jonatan yang mendapat perlawanan sengit harus bertarung rubber game melawan Antonsen. Tetapi akhirnya, dia tumbang dengan skor 6-21, 21-15, dan 13-21.

Jonatan pun mengaku berusaha keras mencari cara untuk menekan Antonsen yang sedang on fire. Tetapi, usahanya mendapat sejumlah kendala. Salah satunya masalah di jari-jari kakinya hingga menghambat pergerakan Antonsen.

Meski akhirnya kalah dan gagal ke final, Jonatan tetap bersyukur dengan hasil yang didapat. Dia pun menjadikan pertemuan di semifinal BWF World Tour Finals 2024 jadi catatan saat berhadapan dengan Antonsen nantinya.