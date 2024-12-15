Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jonatan Christie Bagikan Kondisi Luka di Kakinya Usai Gagal ke Final BWF World Tour Finals 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |10:42 WIB
Jonatan Christie Bagikan Kondisi Luka di Kakinya Usai Gagal ke Final BWF World Tour Finals 2024
Jonatan Christie kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

JONATAN Christie bagikan kondisi luka di kakinya usai gagal ke final BWF World Tour Finals 2024. Dia mengaku mengalami lecet pada bagian jari kakinya.

Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, ternyata tidak tampil dalam kondisi maksimal ketika kalah di semifinal BWF World Tour Finals 2024, karena mengalami lecet pada bagian jari kakinya. Alhasil, dia bermain dengan menahan rasa sakit.

jonatan christie terluka di kaki

Jojo -sapaan Jonatan- pun akhirnya menelan kekalahan di semifinal dari bintang Denmark, Anders Antonsen. Bermain di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, China, Sabtu 14 Desember 2024, Jonatan kalah usai bertarung rubber game berdurasi 1 jam 12 menit, dengan skor 6-21, 21-15 dan 13-21.

Jonatan pun kecewa gagal memenuhi harapannya untuk melaju ke final BWF World Tour Finals 2024. Walaupun demikian, dia menerima kekalahannya karena menurutnya itu adalah hasil terbaik yang didapatnya.

“Bukan hasil yang saya inginkan, berharap bisa melaju lebih jauh di "turnamen terakhir" ini tetapi harus berhenti di sini. Selalu percaya bahwa apa yang Tuhan berikan pasti yang terbaik, dan terus percaya kepada-Nya adalah keputusan saya,” kata Jonatan dalam keterangan foto pada unggahan foto terbarunya di Instagram, @jonatanchristieresmi, Minggu (15/12/2024).

 

Halaman:
1 2
