Jorge Martin Ingin Jadi Legenda MotoGP seperti Valentino Rossi dan Marc Marquez

JORGE Martin ingin menjadi seorang legenda di MotoGP seperti halnya Valentino Rossi dan kini Marc Marquez. Ia bertekad untuk terus menorehkan prestasi agar dikenang oleh para penggemar.

Dengan torehan tiga kemenangan dan 12 podium balapan utama serta tiga podium pertama dalam sprint, Martin berhasil merebut gelar juara MotoGP 2024. Ia mengalahkan rivalnya, Francesco Bagnaia, yang memenangkan 11 balapan utama, dengan keunggulan 10 poin di klasemen akhir.

Prestasi itu merupakan puncak dari perjalanan panjang yang dimulai Martinator pada 2021 ketika promosi ke kelas MotoGP. Pada musim debutnya dengan Pramac Ducati, ia mampu meraih kemenangan pertamanya di kelas utama dengan total empat podium.

Kemudian Martin kembali finis di posisi sembilan klasemen musim 2022 dengan raihan empat podium. Lalu, rider kelahiran Madrid itu bertarung dalam perebutan gelar juara MotoGP 2023 dengan Pecco dan berakhir sebagai runner up.

Akan tetapi, Martin bangkit dan sukses membalaskan kegagalannya setahun kemudian dengan merebut takhta MotoGP 2024 dari tangan Pecco. Ia mencatatkan sejarah sebagai rider tim satelit pertama di era modern MotoGP yang mampu menjadi juara.

Walau demikian, Martin tak mau cepat puas. Pembalap berusia 26 tahun itu ingin dikenang sebagai legenda MotoGP yang punya kemampuan luar biasa seperti Jorge Lorenzo, Rossi, Marquez, dan Dani Pedrosa.

“Saya ingin menjadi legenda MotoGP dan dikenang sebagai pembalap fantastis seperti Lorenzo, Pedrosa, Valentino, dan Marquez,” kata Martin dilansir dari Speedweek, Senin (16/12/2024).

Lebih lanjut, juara dunia Moto3 2018 itu mengungkapkan betapa emosionalnya setelah mengamankan titel MotoGP 2024 di GP Barcelona. Ia mengaku sampai menangis mengingat perjuangan kerasnya untuk sampai ke titik tertinggi ini.