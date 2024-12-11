Jorge Martin soal Persaingan Juara MotoGP 2025: Francesco Bagnaia Favorit, Marc Marquez Kuda Hitam

Jorge Martin (tengah) bicara soal kans Francesco Bagnaia dan Marc Marquez di MotoGP 2025 (Foto: Instagram/@motogp)

JORGE Martin bicara soal persaingan juara MotoGP 2025. Ia menilai Francesco Bagnaia jadi kandidat terkuat sementara Marc Marquez sekadar kuda hitam.

Marc Marquez bersiap mengikuti Tes Pascamusim MotoGP Barcelona 2024 (Foto: Ducati Corse)

Persaingan MotoGP 2025 akan sangat menarik untuk disaksikan. Sebab, banyak tim dihuni oleh para rider anyar seperti Ducati Lenovo yang diperkuat Marquez.

Kehadiran The Baby Alien ke dalam tubuh Ducati Lenovo diprediksi akan membuat tim tersebut makin kuat. Dia juga dirasa bakal bersaing dalam perebutan gelar juara musim depan.

Terkait hal itu, Martin mengungkapkan Bagnaia akan tetap menjadi rider nomor satu dari Ducati. Tapi, kampiun MotoGP 2024 itu juga tidak bisa berbohong soal ancaman Marquez.

“Pada akhirnya, Pecco yang finis di depan, jadi menurut saya dia favorit. Tapi saya juga tidak akan berbohong,” kata Martin, dikutip dari Motosan, Rabu (11/12/2024).

“Ada beberapa data tentang Marc yang membuat saya berpikir, ‘Wow, dengan kondisi motornya seperti ini, dia masih bisa melaju sangat cepat,’” imbuh pria asal Spanyol itu.