Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin soal Persaingan Juara MotoGP 2025: Francesco Bagnaia Favorit, Marc Marquez Kuda Hitam

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |02:34 WIB
Jorge Martin soal Persaingan Juara MotoGP 2025: Francesco Bagnaia Favorit, Marc Marquez Kuda Hitam
Jorge Martin (tengah) bicara soal kans Francesco Bagnaia dan Marc Marquez di MotoGP 2025 (Foto: Instagram/@motogp)
A
A
A

JORGE Martin bicara soal persaingan juara MotoGP 2025. Ia menilai Francesco Bagnaia jadi kandidat terkuat sementara Marc Marquez sekadar kuda hitam.

Marc Marquez bersiap mengikuti Tes Pascamusim MotoGP Barcelona 2024 (Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez bersiap mengikuti Tes Pascamusim MotoGP Barcelona 2024 (Foto: Ducati Corse)

Persaingan MotoGP 2025 akan sangat menarik untuk disaksikan. Sebab, banyak tim dihuni oleh para rider anyar seperti Ducati Lenovo yang diperkuat Marquez.

Kehadiran The Baby Alien ke dalam tubuh Ducati Lenovo diprediksi akan membuat tim tersebut makin kuat. Dia juga dirasa bakal bersaing dalam perebutan gelar juara musim depan.

Terkait hal itu, Martin mengungkapkan Bagnaia akan tetap menjadi rider nomor satu dari Ducati. Tapi, kampiun MotoGP 2024 itu juga tidak bisa berbohong soal ancaman Marquez.

“Pada akhirnya, Pecco yang finis di depan, jadi menurut saya dia favorit. Tapi saya juga tidak akan berbohong,” kata Martin, dikutip dari Motosan, Rabu (11/12/2024).

“Ada beberapa data tentang Marc yang membuat saya berpikir, ‘Wow, dengan kondisi motornya seperti ini, dia masih bisa melaju sangat cepat,’” imbuh pria asal Spanyol itu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/38/3108606/nadia_padovani-4UjT_large.jpg
Bos Gresini Racing Kenang Momen Bareng Marc Marquez, Senang Bantu The Baby Alien Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/38/3103381/jorge_martin-TnOk_large.jpg
3 Kekecewaan Terbesar Jorge Martin dalam Karier Balapnya di MotoGP, Nomor 1 Gara-Gara Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/02/38/3100920/valentino_rossi_dan_marc_marquez-74tc_large.jpg
6 Duel Panas Marc Marquez vs Valentino Rossi Paling Heboh, Nomor 1 Bukan di Balapan Utama!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/38/3100359/valentino_rossi-F8G6_large.jpg
Sahabat Kesal Valentino Rossi Sibuk Balapan Usai Pensiun dari MotoGP, Timnya Jadi Terbengkalai!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/38/3100209/valentino_rossi-WJZT_large.jpg
MotoGP Kehilangan Fans Gara-Gara Valentino Rossi Pensiun, Fonsi Nieto: Dia seperti Michael Jordan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/38/3100050/marc_marquez_dan_pedro_acosta-XI1G_large.jpg
Daftar Pembalap Termuda dan Tertua di MotoGP 2025: Marc Marquez Termasuk?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement