SPORT LAIN

Kisah Apiknya Penampilan Megawati Hangestri saat Lawan Hyundai Hillstate, Cetak 26 Poin hingga Bawa Red Sparks Menang

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |02:33 WIB
Kisah Apiknya Penampilan Megawati Hangestri saat Lawan Hyundai Hillstate, Cetak 26 Poin hingga Bawa Red Sparks Menang
Pevoli asal Indonesia, Megawati Hangestri saat bela Red Sparks. (Foto: Instagram/red__sparks)
A
A
A

DAEJEON - Pevoli asal Indonesia, Megawati Hangestri bermain baik saat klub voli yang dibelanya, Red Sparks menang atas Hyundai Hillstate di laga lanjutan putaran ketiga Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025, pada Kamis 12 Desember 2024. Bagaimana tidak, dalam kemenangan dengan skor 3-2 itu, Megawati turut menyumbang poin besar, yakni mencapai 26 poin ke gawang Hyundai Hillstate.

Laga Red Sparks vs Hyundai Hillstate berlangsung di Gymnasium Chungmu, Daejeon, Korea Selatan. Red Sparks berhasil mengunci kemenangan atas Hyundai Hillstate dalam laga lima set 3-2 (25-20, 25-23, 8-25, 27-29, dan 15-7).

Red Sparks bermain apik sejak awal pertandingan di set pertama dan kedua. Mereka berhasil mendominasi dengan permainan cepat.

Meski sempat dikejar habis-habisan, Megawati Hangestri dan kolega berhasil menang dalam dua set awal. Namun, pada set ketiga dan keempat, Red Sparks nampak kecolongan.

Megawati Hangestri Ig/red__sparks
Megawati Hangestri Ig/red__sparks

Pada set ketiga, mereka bahkan dikalahkan Hyundai Hillstate dengan skor telak 8-25. Sedangkan, pada set keempat yang berlangsung sengit, mereka kalah 27-29.

 

