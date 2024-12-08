Reaksi Pelatih Red Sparks Usai Megawati Hangestri Ukir Rekor 1.000 Poin di Liga Voli Korea Selatan, Langsung Berharap Bertahan Lebih Lama

REAKSI pelatih Red Sparks usai Megawati Hangestri ukir rekor 1.000 poin di Liga Voli Korea Selatan menarik diulas. Sebab, sang pelatih, Ko Hee Jin, langsung ingin Megawati bertahan lebih lama di Red Sparks.

Ya, Megawati Hangestri menembus rekor 1.000 poin usai mengantarkan Red Sparks bungkam Hi Pass di Gimnasium Gimcheon pada Sabtu 7 Desember 2024. Pemain kelahiran Jember itu mengantarkan Red Sparks menang dengan skor akhir 3-1 (25-22, 25-27, 25-19, dan 25-20).

Pencapaian itu membuat Megawati menorehkan sejarah. Sebab, pemain berusia 25 tahun itu menjadi satu-satunya pemain kuota Asia pertama yang berhasil mencapai rekor 1.000 poin di Liga Voli Korea Selatan.

Koo Hee Jin bahkan cukup terkejut dengan pencapaian bersejarah yang dicetak Megawati. Pelatih berusia 44 tahun itu mengakui kualitas yang dimiliki pevoli andalan Indonesia itu.

“Sulit membayangkan pemain kuota Asia lain yang bisa sebaik Mega. Ia memiliki kemampuan menyerang yang luar biasa, juga berkarakter baik di luar lapangan, serta sangat loyal kepada tim,” kata Ko Hee Jin, dikutip dari The Spike, Minggu (8/12/2024).