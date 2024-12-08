Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Reaksi Pelatih Red Sparks Usai Megawati Hangestri Ukir Rekor 1.000 Poin di Liga Voli Korea Selatan, Langsung Berharap Bertahan Lebih Lama

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |23:01 WIB
Reaksi Pelatih Red Sparks Usai Megawati Hangestri Ukir Rekor 1.000 Poin di Liga Voli Korea Selatan, Langsung Berharap Bertahan Lebih Lama
Megawati Hangesti kala membela Red Sparks. (Foto: Red Sparks)
A
A
A

REAKSI pelatih Red Sparks usai Megawati Hangestri ukir rekor 1.000 poin di Liga Voli Korea Selatan menarik diulas. Sebab, sang pelatih, Ko Hee Jin, langsung ingin Megawati bertahan lebih lama di Red Sparks.

Ya, Megawati Hangestri menembus rekor 1.000 poin usai mengantarkan Red Sparks bungkam Hi Pass di Gimnasium Gimcheon pada Sabtu 7 Desember 2024. Pemain kelahiran Jember itu mengantarkan Red Sparks menang dengan skor akhir 3-1 (25-22, 25-27, 25-19, dan 25-20).

Megawati Hangestri

Pencapaian itu membuat Megawati menorehkan sejarah. Sebab, pemain berusia 25 tahun itu menjadi satu-satunya pemain kuota Asia pertama yang berhasil mencapai rekor 1.000 poin di Liga Voli Korea Selatan.

Koo Hee Jin bahkan cukup terkejut dengan pencapaian bersejarah yang dicetak Megawati. Pelatih berusia 44 tahun itu mengakui kualitas yang dimiliki pevoli andalan Indonesia itu.

“Sulit membayangkan pemain kuota Asia lain yang bisa sebaik Mega. Ia memiliki kemampuan menyerang yang luar biasa, juga berkarakter baik di luar lapangan, serta sangat loyal kepada tim,” kata Ko Hee Jin, dikutip dari The Spike, Minggu (8/12/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/43/3188241/sabina_altynbekova-PJIp_large.jpg
Kisah Perjuangan Pevoli Muslim Supercantik Sabina Altynbekova Berkarier di Indonesia, Girang Bukan Main saat Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185591/yolla_yuliana-B24u_large.jpg
4 Atlet yang Ternyata Pernah Kepincut dengan Pevoli Supercantik Yolla Yuliana, Nomor 1 Pebulu Tangkis Tanah Air!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/43/3185173/salsabila_dara_putri-mCjf_large.jpg
5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Jadi Idola Kaum Adam, Nomor 1 Sampai Bikin Pesepakbola Kepincut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/43/3184620/wilda_siti_nurfadilah-J5St_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah Banting Setir Jadi Pelatih, Tangani Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184119/adinda_indah_permatasari-nBwF_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bidadari Timnas Voli Putri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184051/sabina_altynbekova-euWN_large.jpg
Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Muslim Supercantik yang Girang Mimpinya Main di Indonesia Bisa Terwujud
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement