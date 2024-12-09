Segini Perbandingan Gaji Megawati Hangestri dengan Vanja Bukilic

SEGINI perbandingan gaji Megawati Hangestri dengan Vanja Bukilic yang menarik untuk diulas. Sebab, keduanya kini sama-sama bersaing untuk menjadi opposite hitter utama di tim Red Sparks.

Seperti diketahui, pemain voli putri kebanggaan Indonesia, Megawati Hangestri kembali menjalani musim keduanya di Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025 bersama Red Sparks. Megawati kembali dipilih pelatih Ko Hee-jin untuk mengisi slot pemain asing Asia KOVO di musim ini.

Perpanjangan kontrak ini tidak lepas dari kontribusi Mega i musim lalu. Tercatat, pada musim 2023-2024 lalu Mega sukses mencetak 736 poin. Hal ini menjadikannya menduduki posisi ke tuju Liga Voli Korea Selatan.

Bukan hanya itu, pemain yang dijuluki 'Megatron' ini juga sukses mengantarkan Red Sparks lolos ke babak play off setelah tujuh tahun lamanya.

Berkat hal ini pula, pada musim keduanya ini, Megawati juga mendapat kenaikan gaji dari tim. Sebelumnya, pemain Timnas Putri Indonesia itu mendapat gaji sebesar 100 ribu Dollar AS atau 130 juta Won yang nilainya setara Rp1,5 miliar.

Pada musim ini, dikabarkan Megawati Hangestri mendapatkan gaji sebesar 150 ribu Dolar AS atau 206 juta Won. Jika dirupiahkan maka nilainya mencapai Rp2,35 miliar.

Meski mengalami kenaikan gaji yang cukup signifikan, nyatanya Megawati masih menjadi pemain ketujuh dengan bayaran termahal d Red Sparks musim ini. Dirinya masih kalah dengan beberapa pemain termasuk Vanja Bukilic yang menjadi pemain termahal di tim.