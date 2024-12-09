Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Segini Perbandingan Gaji Megawati Hangestri dengan Vanja Bukilic

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |11:40 WIB
Segini Perbandingan Gaji Megawati Hangestri dengan Vanja Bukilic
Perbandingan gaji Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic. (FotoP: Instagram/red_sparks)
A
A
A

SEGINI perbandingan gaji Megawati Hangestri dengan Vanja Bukilic yang menarik untuk diulas. Sebab, keduanya kini sama-sama bersaing untuk menjadi opposite hitter utama di tim Red Sparks.

Seperti diketahui, pemain voli putri kebanggaan Indonesia, Megawati Hangestri kembali menjalani musim keduanya di Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025 bersama Red Sparks. Megawati kembali dipilih pelatih Ko Hee-jin untuk mengisi slot pemain asing Asia KOVO di musim ini.

Perpanjangan kontrak ini tidak lepas dari kontribusi Mega i musim lalu. Tercatat, pada musim 2023-2024 lalu Mega sukses mencetak 736 poin. Hal ini menjadikannya menduduki posisi ke tuju Liga Voli Korea Selatan.

Bukan hanya itu, pemain yang dijuluki 'Megatron' ini juga sukses mengantarkan Red Sparks lolos ke babak play off setelah tujuh tahun lamanya.

Megawati Hangestri

Berkat hal ini pula, pada musim keduanya ini, Megawati juga mendapat kenaikan gaji dari tim. Sebelumnya, pemain Timnas Putri Indonesia itu mendapat gaji sebesar 100 ribu Dollar AS atau 130 juta Won yang nilainya setara Rp1,5 miliar.

Pada musim ini, dikabarkan Megawati Hangestri mendapatkan gaji sebesar 150 ribu Dolar AS atau 206 juta Won. Jika dirupiahkan maka nilainya mencapai Rp2,35 miliar.

Meski mengalami kenaikan gaji yang cukup signifikan, nyatanya Megawati masih menjadi pemain ketujuh dengan bayaran termahal d Red Sparks musim ini. Dirinya masih kalah dengan beberapa pemain termasuk Vanja Bukilic yang menjadi pemain termahal di tim.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/43/3188241/sabina_altynbekova-PJIp_large.jpg
Kisah Perjuangan Pevoli Muslim Supercantik Sabina Altynbekova Berkarier di Indonesia, Girang Bukan Main saat Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185591/yolla_yuliana-B24u_large.jpg
4 Atlet yang Ternyata Pernah Kepincut dengan Pevoli Supercantik Yolla Yuliana, Nomor 1 Pebulu Tangkis Tanah Air!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/43/3185173/salsabila_dara_putri-mCjf_large.jpg
5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Jadi Idola Kaum Adam, Nomor 1 Sampai Bikin Pesepakbola Kepincut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/43/3184620/wilda_siti_nurfadilah-J5St_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah Banting Setir Jadi Pelatih, Tangani Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184119/adinda_indah_permatasari-nBwF_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bidadari Timnas Voli Putri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184051/sabina_altynbekova-euWN_large.jpg
Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Muslim Supercantik yang Girang Mimpinya Main di Indonesia Bisa Terwujud
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement