Final Tenis Meja MNC Sports Competition 2024: Kalahkan iNews, GJS Rebut Gelar Juara

JAKARTA - Final cabang olahraga (cabor) tenis meja MNC Sports Competition 2024 dimenangkan oleh PT Global Jasa Sejahtera (GJS). Mereka memastikan diri menjadi juara usai menang atas iNews Media Group di final yang berlangsung pada Jumat (8/11/2024).

Laga antara GJS dan iNews berjalan ketat hingga harus ditentukan melalui pertandingan terakhir di nomor ganda putra. Kedua belah pihak terlihat tak ada yang ingin mengalah dan berusaha keras untuk bisa menjadi jawara tahun ini.

iNews sempat unggul 2 set terlebih dahulu pada laga penentuan itu. Namun, kegigihan dari pasangan yang mewakili GJS pada akhirnya membuahkan hasil manis dengan comeback hingga menjadi juara tahun ini.

Sebelum bertemu iNews Media Group di partai puncak, GJS terlebih dahulu melewati perlawanan dari MNC Vision Network (MVN) di babak semifinal. Pertandingan sengit juga ditunjukkan kedua tim dalam laga empat besar itu.

Sementara itu, iNews Media Group menumbangkan FTA - A di babak semifinal. Di laga perebutan tempat ketiga, FTA - A mampu menghajar MVN.