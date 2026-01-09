Kisah Martina Ayu Pratiwi Sabet Bonus Rp3,4 Miliar Usai Raih 5 Emas dan 2 Perak di SEA Games 2025

KISAH Martina Ayu Pratiwi yang meraih bonus Rp3,4 miliar usai memenangkan 5 emas dan 2 perak di SEA Games 2025 akan diulas Okezone. Martina Ayu Pratiwi menjadi perhatian karena tercatat sebagai atlet tersukses Indonesia di SEA Games 2025.

Sebanyak lima medali emas didapatkan di cabang olahraga triathlon nomor individu putri, duathlon nomor team relay dan mixed team relay, serta aquathlon nomor team realy dan mixed team relay.

Martina Ayu Pratiwi mendapatkan bonus Rp3,4 miliar usai tampil impresif di SEA Games 2025. (Foto: Binta Mufarida/Okezone)

Sementara dua perak disabet di cabang olahraga triathlon nomor team relay dan mixed team relay. Prestasi ini tak hanya membanggakan Martina Ayu Pratiwi, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia.

1. Sabet Rp3,4 Miliar di SEA Games 2025

Dari tujuh medali di atas, Martina Ayu Pratiwi total mendapatkan bonus dari pemerintah sebesar Rp3,4 miliar. Konfirmasi itu disampaikan Martina Ayu Pratiwi di Istana Negara, Jakarta.

“Total dari semua medali ini Rp3,4 miliar,” kata Martina di Istana Negara, Jakarta, Kamis 8 Januari 2026.

2. Ingin Investasi Jangka Panjang

Mengenai penggunaan bonus, Martina Ayu Pratiwi menyatakan dana tersebut akan dialokasikan untuk investasi jangka panjang. Ia berencana memanfaatkannya untuk mendukung peningkatan prestasi ke depan sekaligus membantu kedua orangtuanya di kampung halaman.