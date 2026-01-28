Advertisement
HOME SPORTS NETTING

2 Atlet Bulu Tangkis Indonesia yang Putuskan Bela Australia, Nomor 1 Sempat Bikin Drama!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |04:46 WIB
2 Atlet Bulu Tangkis Indonesia yang Putuskan Bela Australia, Nomor 1 Sempat Bikin Drama!
Berikut dua atlet bulu tangkis Indonesia yang memutuskan bela Australia termasuk Pramudya Kusumawardana (Foto: Instagram/@gronyasomerville)
BERIKUT dua atlet bulu tangkis Indonesia yang putuskan bela Australia. Salah satunya sempat bikin drama di Tanah Air.

Tak hanya sepakbola, berpindah negara di bulu tangkis juga hal yang lumrah. Sejumlah pebulu tangkis bahkan memilih berganti kewarganegaraan karena alasan pribadi.

Ilustrasi bulu tangkis Shutterstock

Indonesia sebagai salah satu negara mapan di dunia bulu tangkis, juga pemainnya kerap berpindah tim nasional. Siapa saja yang kemudian membela Australia? Simak ulasan berikut ini.

2 Atlet Bulu Tangkis Indonesia yang Putuskan Bela Australia

1. Pramudya Kusumawardana

Pramudya Kusumawardana/Gronya Somerville (Foto: Instagram/@gronyasomerville)

Pebulu tangkis satu ini sempat bikin duet menjanjikan bersama Yeremia Yacob Rambitan. Mereka bahkan sempat jadi juara Asia pada 2022 serta meraih medali emas SEA Games 2023.

Sayangnya, cedera yang diderita Yeremia pada pertengahan 2023 membuat pasangan ini jadi tidak jelas nasibnya. Pramudya kemudian mengaku kehilangan motivasi bermain bulu tangkis. Drama pun terjadi.

Pramudya memutuskan melanjutkan pendidikannya di Australia. Siapa sangka, pemain asal Jawa Barat ini malah tetap berkarier di bulu tangkis dengan alasan butuh uang untuk biaya pendidikan.

Kini, Pramudya sempat turun di beberapa turnamen dengan pasangan berbeda di sektor ganda putra hingga ganda campuran. Kariernya belum mencapai level seperti saat membela Indonesia.

 

Halaman:
1 2
