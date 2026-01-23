Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Momen Masyarakat Indonesia Swafoto Bareng Trofi Piala Dunia di Jakarta

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |14:59 WIB
Momen Masyarakat Indonesia Swafoto Bareng Trofi Piala Dunia di Jakarta
Trofi Piala Dunia mampir di Jakarta pada Kamis 22 Januari 2026. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
MASYAKAT Indonesia antusias melihat langsung dan berswafoto dengan trofi Piala Dunia yang singgah di Indonesia. Trofi itu dipamerkan di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, sejak Kamis, 22 Januari 2026.

Trofi Piala Dunia menyambangi sedikitnya 75 kota di berbagai negara. Setelah mampir ke Jakarta, trofi itu akan langsung bertolak ke Thailand pada hari ini, Jumat (23/1/2026).

1. Bahagia Lihat Langsung Trofi Piala Dunia

Masyarakat ramai swafoto bareng trofi Piala Dunia. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
Masyarakat ramai swafoto bareng trofi Piala Dunia. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

Salah satu masyarakat Indonesia, Dimas, menyatakan bahagia dapat melihat langsung trofi Piala Dunia. Berswafoto dengan trofi Piala Dunia menjadi kesempatan yang tidak mau dilewatkan begitu saja.

"Wah, ini kesempatan luar biasa sekali, apalagi Timnas Indonesia tidak lolos juga ke Piala Dunia 2026. Tapi, ini sangat mewakili sekali bagi para suporter, bagi para penikmat sepakbola Indonesia dengan datangnya trofi Piala Dunia," kata Dimas.

"Ini benar-benar luar biasa buat saya," tambah Dimas.

2. Timnas Indonesia Bangkit Bersama John Herdman

Selain itu, ia juga turut mengomentari Timnas Indonesia yang kini dilatih John Herdman. Ia berharap pelatih asal Inggris itu dapat memberikan perubahan besar untuk skuad Garuda.

 

Halaman:
1 2
