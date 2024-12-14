Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Wakil Indonesia yang Lolos Semifinal BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 Fajar Alfian/Rian Ardianto!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |05:57 WIB
3 Wakil Indonesia yang Lolos Semifinal BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 Fajar Alfian/Rian Ardianto!
Moh Reza Pahlevi Isfahani, Fajar Alfian, dan Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
3 wakil Indonesia yang lolos semifinal BWF World Tour Finals 2024 menarik diulas. Salah satunya ada ganda putra andalan Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Ya, ajang BWF World Tour Finals 2024 akan memasuki babak semifinal pada hari ini. Indonesia pun berhasil memiliki 3 wakil di babak tersebut usai melewati perjuangan keras di fase grup. Siapa saja mereka?

Berikut 3 wakil Indonesia yang lolos semifinal BWF World Tour Finals 2024:

3. Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani

Sabar/Reza di Hong Kong Open 2024

Salah satu wakil Indonesia yang lolos semifinal BWF World Tour Finals 2024 adalah Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani. Ganda putra non-pelatnas PBSI ini berhasil membuat kiprah manis dalam debutnya di BWF World Tour Finals.

Sabar/Reza harus mengawali perjalanan tak mudah di fase grup karena langsung dihadapkan perang saudara melawan Fajar/Rian. Mereka pun tumbang usai bertarung sengit 2 gim dengan skor 26-28 dan 18-21.

Di partai kedua, Sabar/Reza sukses menang melawan wakil tuan rumah, He Ji Ting/Ren Xiang Yu, dengan skor 21-17 dan 21-11. Keputusan He/Ren mundur dari BWF World Tour Finals 2024 setelah laga itu pun langsung memperbesar asa Sabar/Reza lolos ke semifinal.

Nasib mereka ditentukan lewat laga terakhir fase grup melawan jagoan Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik. Jika ingin lolos ke semifinal, Sabar/Reza wajib memenangkan laga itu. Mereka pun tampil gacor semalam sehingga menang 2 gim langsung dengan skor 21-16 dan 21-16.

Kini, di babak semifinal, Sabar/Reza akan menghadapi wakil Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen. Kedua pasangan ini diketahui baru bertemu 1 kali. Hasilnya, Sabar/Reza kalah di tangan pasangan Denmark itu dengan skor 11-21 dan 13-21 kala bertemu di babak 32 besar Malaysia Masters 2024. Tak ayal, Sabar/Reza mesti waspada.

 

