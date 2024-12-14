Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gagal ke Semifinal BWF World Tour Finals 2024, Dejan/Gloria: Kami Sudah Coba yang Terbaik

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |01:23 WIB
Gagal ke Semifinal BWF World Tour Finals 2024, Dejan/Gloria: Kami Sudah Coba yang Terbaik
Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja terhenti di fase grup BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

HANGZHOU – Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja gagal mengamankan tiket ke semifinal BWF World Tour Finals 2024. Mereka mengaku sudah mencoba yang terbaik untuk meraih kemenangan di laga terakhir.

Pada laga terakhir Grup B, Dejan/Gloria harus mengakui kemenangan wakil Malaysia, Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie. Berlangsung di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, China, Jumat 13 Desember 2024 pagi WIB, pasangan PB Djarum itu kalah dengan skor 21-17, 15-21, dan 14-21.

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja beraksi di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)
Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja beraksi di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)

Kekalahan tersebut membuat Dejan/Gloria harus puas menempati peringkat ketiga Grup B. Itu berarti mereka juga gagal mengamankan satu tiket lolos ke semifinal di BWF World Tour Finals 2024.

Dejan sendiri menyayangkan kegagalan mereka lolos ke semifinal. Akan tetapi, ia menegaskan dirinya bersama Gloria telah mencoba menampilkan permainan terbaik mereka pada laga tersebut.

"Sangat disayangkan memang kami tidak bisa melaju ke semifinal di pertama kali kami bermain World Tour Finals. Tapi secara keseluruhan kami sudah mencoba yang terbaik, dari segi permainan juga kami tidak kalah mudah," ucap Dejan dalam keterangan pers PBSI, Sabtu (14/12/2024).

"Di gim pertama, kami sudah bermain dengan cukup baik. Sisi lapangan juga enak untuk kami menjalankan pola yang kami mau," tutur pemain berusia 24 tahun tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/40/3099929/wang_zhi_yi-XcAL_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Tunggal Putri Dunia dengan Gelar Juara World Tour Terbanyak 2024, Nomor 1 Kalahkan Bocah Ajaib Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/40/3097997/dejan_ferdinansyah_dan_gloria_emanuelle_widjaja-nToC_large.jpg
5 Ganda Campuran Dunia dengan Smash Terkuat di BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 dari Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096468/febriana_dwipuji_kusuma_dan_amallia_cahaya_pratiwi-JXWy_large.jpg
Evaluasi dan Harapan Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Usai Mentas di BWF World Tour Finals 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096267/tunggal_putra_indonesia_jonatan_christie_di_bwf_world_tour_finals_2024-hfwC_large.jpg
Segini Hadiah Fantastis yang Didapat Jonatan Christie meski Kalah di Semifinal BWF World Tour Finals 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096219/gregoria_mariska_tunjung_tampil_di_bwf_world_tour_finals_2024-cSpU_large.jpg
Daftar Hadiah Pebulu Tangkis Indonesia di BWF World Tour Finals 2024, Siapa Paling Banyak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/40/3095988/zheng_si_wei_dan_huang_ya_qiong-ZMhz_large.jpg
Kisah Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong, Juara BWF World Tour Finals 2024 Jadi Gelar Manis Penutup Karier dari Bulu Tangkis
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement