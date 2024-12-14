Gagal ke Semifinal BWF World Tour Finals 2024, Dejan/Gloria: Kami Sudah Coba yang Terbaik

HANGZHOU – Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja gagal mengamankan tiket ke semifinal BWF World Tour Finals 2024. Mereka mengaku sudah mencoba yang terbaik untuk meraih kemenangan di laga terakhir.

Pada laga terakhir Grup B, Dejan/Gloria harus mengakui kemenangan wakil Malaysia, Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie. Berlangsung di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, China, Jumat 13 Desember 2024 pagi WIB, pasangan PB Djarum itu kalah dengan skor 21-17, 15-21, dan 14-21.

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja beraksi di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)

Kekalahan tersebut membuat Dejan/Gloria harus puas menempati peringkat ketiga Grup B. Itu berarti mereka juga gagal mengamankan satu tiket lolos ke semifinal di BWF World Tour Finals 2024.

Dejan sendiri menyayangkan kegagalan mereka lolos ke semifinal. Akan tetapi, ia menegaskan dirinya bersama Gloria telah mencoba menampilkan permainan terbaik mereka pada laga tersebut.

"Sangat disayangkan memang kami tidak bisa melaju ke semifinal di pertama kali kami bermain World Tour Finals. Tapi secara keseluruhan kami sudah mencoba yang terbaik, dari segi permainan juga kami tidak kalah mudah," ucap Dejan dalam keterangan pers PBSI, Sabtu (14/12/2024).

"Di gim pertama, kami sudah bermain dengan cukup baik. Sisi lapangan juga enak untuk kami menjalankan pola yang kami mau," tutur pemain berusia 24 tahun tersebut.