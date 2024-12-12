Advertisement
HOME SPORTS NETTING

BWF World Tour Finals 2024: Kalah dari Wakil Malaysia, Dejan/Gloria Siap Habis-habisan di Laga Penentuan

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |11:26 WIB

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja siap habis-habisan di laga penentuan BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)
HANGZHOU – Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja tak mau lama-lama meratapi kekalahan dari Chen Tang Jie/Toh Ee Wei di matchday dua Grup B BWF World Tour Finals 2024 nomor ganda campuran. Mereka langsung fokus dan siap habis-habisan di laga penentuan, Jumat 13 Desember.

Pada laga kedua kontra Chen/Toh dari Malaysia, Dejan/Gloria menyerah dengan skor 17-21 dan 18-21. Laga tersebut berlangsung di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, China, Kamis (12/12/2024) pagi WIB.

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja beraksi di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)


Selama laga berlangsung, Dejan/Gloria mengakui tak bisa keluar dari tekanan yang diterapkan Chen/Toh. Pasangan jebolan PB Djarum itu juga kesulitan menerapkan pola permainan yang sudah mereka siapkan sebelumnya.

"Hari ini bukan penampilan terbaik saya, saya tidak bisa keluar dari tekanan diri sendiri terutama di gim pertama. Di gim kedua sudah mulai enak tapi sudah tertinggal lumayan jauh jadi sulit untuk mengejarnya," kata Gloria dalam keterangan pers PBSI, Kamis (12/12/2024).

"Dari pertama pola mereka sudah langsung menyulitkan kami. Pukulan-pukulannya berani yang membuat kagok saya dan kak Gloria,” timpal Dejan

“Beberapa kali mereka mengambil poin dari sana dan itu menjadi modal mereka untuk terus konsisten. Sementara kami, pola yang diterapkan menjadi mentah," imbuh pria asal Jawa Barat itu.

 

