Hasil BWF World Tour Finals 2024: Dejan/Gloria Gagal ke Semifinal Usai Kalah dari Pasangan Malaysia!

HASIL BWF World Tour Finals 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, gagal melangkahkan kaki ke babak semifinal BWF World Tour Finals 2024.

Penyebabnya, Dejan/Gloria kalah di laga terakhir Grup B. Mereka takluk dari wakil Malaysia, Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie.

Berlaga di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, China, Jumat (13/12/2024) pagi WIB, Dejan/Gloria menyerah dalam pertarungan tiga gim. Laga sengit itu berakhir dengan skor 21-17, 15-21, dan 14-21.

Jalannya Pertandingan

Duel hidup dan mati untuk kedua pasangan ini berlangsung sengit di awal gim pertama. Kedua pasangan menunjukkan penampilan impresif untuk mendulang poin demi poin.

Namun usai kedudukan 6-5, Dejan/Gloria tampil lebih agresif. Hasilnya, mereka mampu mendapatkan sejumlah poin dan unggul jauh atas Goh/Lai.

Pada interval gim pertama, Dejan/Gloria unggul 11-8 atas Goh/Lai. Usai interval, pasangan jebolan PB Djarum itu semakin tak terbendung.

Permainan agresif yang mereka tunjukkan berhasil menekan pertahanan Goh/Lai. Gim pertama pun menjadi milik Dejan/Gloria dengan skor 21-17.

Memasuki gim kedua, Goh/Lai mencoba bangkit. Alhasil, Dejan/Gloria pun tampil dalam tekanan dan membuat mereka sulit mengembangkan permainan.

Mereka tertinggal 8-11 di interval gim kedua dan semakin kesulitan hingga kedudukan 12-18. Akan tetapi, usai skor tersebut Dejan/Gloria berhasil bangkit dengan permainan yang lebih baik.