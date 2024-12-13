PBSI Umumkan Duet Baru Verrell Yustin/Pitha Haningtya, Debut di Indonesia Masters 2025!

Verrel Yusin Mulia/Pitha Hanintyas Mentari siap duet pada tahun depan. (Foto: PBSI)

PBSI umumkan duet baru Verrell Yustin Mulia/Pitha Haningtyas Mentari di sektor ganda campuran. Pasangan itu pun akan debut di Indonesia Masters 2025.

Sebelumnya, PBSI telah mengumumkan dua pasangan ganda campuran baru, yakni Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Rinov Rivaldy/Lisa Ayu Kusumawati. Kini, satu pasangan baru juga diumumkan, yakni Verrell/Pitha.

Duet Verrell/Pitha akan menjalani debut di Indonesia Masters 2025. Hal itu dipastikan oleh PBSI dan nama mereka pun sudah terdaftar dalam daftar pemain yang dirilis BWF.

Sebelumnya, duet Rinov/Lisa dan Dejan/Fadia sudah didaftarkan di India Open 2025 sebelum Indonesia Masters 2025. Dua pasangan tersebut dijadwalkan akan menjalani debut di ajang Super 750 tersebut.