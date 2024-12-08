Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Final Kejurnas PBSI 2024: Djarum Kudus Sabet Gelar Juara, Usai Sikat Exist Badminton Club 3-0!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |18:48 WIB
Djarum Kudus juara Kejurnas PBSI 2024. (Foto: PBSI)
HASIL final Kejurnas PBSI 2024 sudah diketahui. Djarum Kudus sukses sabet gelar juara Kejurnas PBSI 2024.

Kepastian itu didapat Djarum Kudus usai mengalahkan Exist Badminton Club di babak final. Laga yang digelar di GOR UNJ, Jakarta, Minggu (8/12/2024) itu rampung dengan skor 3-0.

Djarum Kudus juara Kejurnas PBSI 2024

Jalannya Pertandingan

Djarum Kudus membuka skor melalui Rinov Rivaldy/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Rinov/Pitha sukses bungkam Zaidan Arrafi Awal Nabawi/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu dengan skor 21-17 dan 21-18.

Kemudian, Djarum Kudus sukses memperlebar keunggulan atas Exist Badminton Club menjadi 2-0. Tim asal Kota Kretek itu menambah keunggulan melalui Richie Duta Richardo yang menang atas Chico Aura Dwi Wardoyo dengan skor 21-12 dan 21-12.

Lalu, Daniel Marthin/Leo Rolly Carnando menjadi penentu kemenangan Djarum Kudus. Turun di partai pamungkas, Daniel/Leo menang atas Sabar Karyaman Gutama/Yeremia Erich Yotje Yacob Rambitan dengan skor 21-15, 17-21, dan 21-9.

Usai laga, Daniel/Leo mengaku mencoba untuk bisa mengatasi tekanan mengingat klubnya sudah unggul 2-0. Sempat lengah di gim kedua, Daniel/Leo mampu mengambil keunggulan di gim ketiga untuk akhirnya menang dalam tempo 1 jam 6 menit.

“Kami mencoba untuk satu sama lain kompak di lapangan. Saat tertinggal di gim kedua, kami mencoba bangkit untuk akhirnya bisa meraih kemenangan,” ujar Leo dalam rilis PBSI, Minggu (8/12/2024).

