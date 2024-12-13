Penyebab Pedro Acosta Ogah Ikut Tes Privat KTM di Sirkuit Jerez

PENYEBAB Pedro Acosta ogah ikut tes privat KTM di Sirkuit Jerez-Angel Nieto, Jerez de la Fronterra, Spanyol, akhirnya terungkap. Apakah ada kaitannya dengan problem finansial yang melanda pabrikan itu?

Setiap pabrikan MotoGP diberikan kebebasan di bawah aturan konsesi untuk menggelar tes privat atau tertutup sesuai level yang ditentukan. Hal tersebut berdasarkan capaian tahun sebelumnya.

Pedro Acosta melaju pada MotoGP Mandalika 2024 (Foto: Instagram/@tech3racing)

Ducati misalnya, mendapat level A sehingga tak mendapat konsesi apa pun. KTM dan Aprilia masih memiliki kesempatan karena ada di level bawahnya. Sementara, Yamaha dan Honda ada di level terbawah.

Pekan ini, KTM menggelar tes privat atau tertutup di Sirkuit Jerez-Angel Nieto. Mengingat pabrikan asal Austria itu ada di level kedua dalam hal hierarki konsesi, maka yang diizinkan ikut hanya pembalap tes.

Pun begitu, KTM mewajibkan empat pembalapnya hadir yakni Acosta, Enea Bastianini, Maverick Vinales, dan Brad Binder. Mereka tak diizinkan mengetes motor tetapi hanya melihat feedback dari Dani Pedrosa serta Pol Espargaro.

Dilansir dari Motorsport Total, Jumat (13/12/2024), Acosta kabarnya marah besar dan tidak mau hadir. Jadi, hanya Vinales, Bastianini, dan Binder saja yang terlihat nongol di Sirkuit Jerez.