Kisah Pedro Acosta, Takjub dengan Jorge Martin yang Sangat Konsisten di MotoGP 2024 hingga Sebut Layak Juara Dunia

KISAH Pedro Acosta menarik diulas. Sebab, dia mengaku takjub dengan aksi Jorge Martin di MotoGP 2024 yang bisa tampil konsisten hingga layak juara dunia.

Jorge Martin sukses memenangi duel melawan Francesco Bagnaia dalam perebutan gelar juara MotoGP 2024. Rider asal Spanyol itu mengemas 508 poin, unggul 10 poin atas Francesco Bagnaia yang keluar sebagai runner-up.

Menariknya, selama MotoGP 2024, Martin tercatat hanya berhasil meraih tiga kemenangan di balapan utama. Sementara Bagnaia, dia mengemas 11 kali kemenangan.

Mengapa bisa Martin jadi juara dengan hanya mencatat tiga kemenangan dalam satu musim? Jawabannya karena Martinator -julukan Jorge Martin- tampil lebih konsisten dalam menjalani balapan di MotoGP 2024.

Acosta pun mengakui kalau Martin sangat konsisten. Rider berjuluk Baby Shark itu mengatakan bahwa Jorge Martin sangat layak merebut gelar juara MotoGP 2024.

“Dia pantas (memenangkan gelar MotoGP). Dia membuat langkah besar dibandingkan musim lalu,” ujar Acosta, dikutip dari Crash, Kamis (5/12/2024).