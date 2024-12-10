6 Pebulutangkis Tersulit yang Pernah Dihadapi Hendra Setiawan, Nomor 1 Marcus Gideon/Kevin Sanjaya!

6 pebulutangkis tersulit yang pernah dihadapi Hendra Setiawan akan diulas Okezone. Salah satunya adalah Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Hendra Setiawan telah jadi salah satu pemain legendaris di dunia bulu tangkis Indonesia. Kiprah luar biasa telah berhasil diukir Hendra lewat duetnya dengan sejumlah pemain hebat Tanah Air, seperti Markis Kido hingga Mohammad Ahsan.

Sejumlah prestasi manis yang berhasil diraihnya adalah medali emas Olimpiade di Beijing 2008 hingga menjadi juara dunia sampai 4 kali. Pencapaian itu diraih kala berduet dengan Markis Kido hingga Ahsan.

Kini, Hendra pun sudah memastikan bakal pensiun. Turnamen Indonesia Masters 2025 dipastikan jadi penampilan terakhirnya. Sepanjang kariernya, Hendra pun punya sejumlah lawan yang dinilainya sangat sulit dihadapi. Siapa saja mereka?

Dilansir dari PB Djarum, Selasa (10/12/2024), berikut 6 pebulutangkis tersulit yang pernah dihadapi Hendra Setiawan:

6. Fu Haifeng/Zhang Nan (China)

Salah satu pebulutangkis tersulit yang pernah dihadapi Hendra Setiawan adalah Fu Haifeng/Zhang Nan. Mereka merupakan salah satu pasangan terbaik yang pernah dimiliki China. Bagi Hendra, menghadapi Fu Haifeng/Zhang Nan tidaklah mudah karena mereka sangat bagus dalam meng-cover lapangan dan juga punya serangan mematikan.

“Pasangan yang sangat bagus dalam cover lapangannya, tidak gampang mati dan juga punya serangan yang bagus. Permainan bola mereka bagus, tipis-tipis,” ujar Hendra, dikutip dari laman PB Djarum.

“Saya kira kombinasi Fu Haifeng dengan Zhang Nan lebih sulit dikalahkan dibanding saat Fu Haifeng bersama Cai Yun. Zhang Nan jauh lebih muda. Jadi, yang banyak mengatur di lapangan itu Zhang Nan. Sementara itu saat melawan kami, Cai Yun mulai menurun penampilannya,” lanjutnya.

5. Lee Yong Dae/Yoo Yeon Seong (Korea Selatan)

Kemudian, ada nama Lee Yong Dae/Yoo Yeon Seong. Ini merupakan ganda putra dari Korea Selatan. Menurut Hendra, pasangan itu bermain sangat ulet dan tidak mudah menyerah sehingga sulit dikalahkan.

“Pasangan yang ulet dan nggak gampang menyerah. Sulit ngalahin mereka. Dari 13 kali kami bertemu mereka, Lee/Yoo menang tujuh kali atas kami yang memperoleh enam kali kemenangan,” ucap Hendra.

“Tentunya yang paling menarik saat bisa mengalahkan mereka di final Asian Games 2014. Kami bermain rubber game, dan akhirnya kami menang. Di situ saya puas, bisa mengalahkan pemain terbaik dunia di rumahnya sendiri,” lanjutnya.