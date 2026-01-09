Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Duduki Ranking 1 BWF Terlama, Nomor 1 Legenda Malaysia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |17:02 WIB
5 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Duduki Ranking 1 BWF Terlama, Nomor 1 Legenda Malaysia
Lin Dan dan Lee Chong Wei adalah dua legenda bulu tangkis dunia. (Foto: BWF)
A
A
A

MENDUDUKI peringkat pertama dalam Federasi Bulutangkis Dunia (BWF) adalah pencapaian luar biasa, namun mempertahankannya selama bertahun-tahun adalah bukti dominasi yang nyata. Federasi secara rutin memperbarui peringkat setiap pekan, dan hanya atlet dengan konsistensi tinggi yang mampu bertahan di puncak di tengah ketatnya persaingan global.

Setidaknya ada lima pebulu tangkis top dunia yang pernah duduki ranking 1 BWF dengan durasi yang begitu lama. Penasaran siapa saja?

Berikut 5 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Duduki Ranking 1 BWF Terlama:

1. Lee Chong Wei (Malaysia)

Lee Chong Wei
Lee Chong Wei

Ikon bulu tangkis Malaysia ini memegang rekor tak tertandingi dengan total durasi 10 tahun 338 hari di posisi puncak. Lee Chong Wei mengukir sejarah dengan bertahan selama 199 minggu berturut-turut pada periode 2008 hingga 2012.

Atas dedikasinya, Lee Chong Wei telah dilantik ke dalam BWF Hall of Fame pada Mei 2023 sebagai salah satu pemain tunggal putra terhebat sepanjang masa.

2. Lin Dan (China)

Lin Dan BWF
Lin Dan BWF

Rival abadi Lee Chong Wei ini membuntuti di posisi kedua dengan total waktu 10 tahun 30 hari di peringkat pertama. Lin Dan dikenal sebagai satu-satunya pemain yang berhasil menyelesaikan Super Grand Slam dengan memenangi sembilan gelar utama, termasuk dua medali emas Olimpiade (2008 dan 2012).

Gaya bermainnya yang agresif menjadikannya legenda yang disegani di sektor tunggal putra.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
