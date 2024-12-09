Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Dejan/Gloria Baru Targetkan Lolos BWF World Tour Finals 2024 Usai Gagal ke Olimpiade Paris

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |15:12 WIB
Dejan/Gloria Baru Targetkan Lolos BWF World Tour Finals 2024 Usai Gagal ke Olimpiade Paris
Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja awalnya tak menargetkan lolos ke BWF World Tour Finals 2024 (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
JAKARTA - Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja tak menyangka bisa lolos ke BWF World Tour Finals 2024. Sebab, mereka mengaku pada awalnya tidak menargetkan lolos ke turnamen akhir tahun itu.

Dejan/Gloria menjadi satu-satunya wakil Indonesia di sektor ganda campuran yang lolos ke WTF 2024. Turnamen antar pemain-pemain terbaik dunia musim ini tersebut dijadwalkan berlangsung di Hangzhou, China, pada 11-15 Desember.

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja

Ini menjadi kali pertama duet PB Djarum itu mentas di ajang WTF. Mereka lolos ke Hangzhou setelah mengamankan posisi keenam dalam ranking World Tour 2024 dengan raihan 78,050 poin dari delapan pasangan terbaik yang ada.

Namun ternyata, Dejan/Gloria mengaku awalnya tak menargetkan lolos ke WTF 2024. Oleh karena itu, mereka tak menyangka bisa melaju ke Hangzhou.

“Sebelumnya memang saya juga enggak pernah World Tour Finals, dan memang enggak tahu apa bagaimana langkah-langkahnya untuk main di World Tour Finals,” aku Dejan kepada awak media, termasuk Okezone, saat ditemui di GOR UNJ, Jakarta, pekan lalu.

“Dan akhirnya malah saya tahu setelah Olimpiade. Jadi, memang sebelumnya tidak direncanakan, tapi ya kami enjoy saja mengikuti pertandingan,” sambung pria asal Garut itu.

