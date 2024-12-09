Dejan/Gloria Baru Targetkan Lolos BWF World Tour Finals 2024 Usai Gagal ke Olimpiade Paris

JAKARTA - Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja tak menyangka bisa lolos ke BWF World Tour Finals 2024. Sebab, mereka mengaku pada awalnya tidak menargetkan lolos ke turnamen akhir tahun itu.

Dejan/Gloria menjadi satu-satunya wakil Indonesia di sektor ganda campuran yang lolos ke WTF 2024. Turnamen antar pemain-pemain terbaik dunia musim ini tersebut dijadwalkan berlangsung di Hangzhou, China, pada 11-15 Desember.

Ini menjadi kali pertama duet PB Djarum itu mentas di ajang WTF. Mereka lolos ke Hangzhou setelah mengamankan posisi keenam dalam ranking World Tour 2024 dengan raihan 78,050 poin dari delapan pasangan terbaik yang ada.

Namun ternyata, Dejan/Gloria mengaku awalnya tak menargetkan lolos ke WTF 2024. Oleh karena itu, mereka tak menyangka bisa melaju ke Hangzhou.

“Sebelumnya memang saya juga enggak pernah World Tour Finals, dan memang enggak tahu apa bagaimana langkah-langkahnya untuk main di World Tour Finals,” aku Dejan kepada awak media, termasuk Okezone, saat ditemui di GOR UNJ, Jakarta, pekan lalu.

“Dan akhirnya malah saya tahu setelah Olimpiade. Jadi, memang sebelumnya tidak direncanakan, tapi ya kami enjoy saja mengikuti pertandingan,” sambung pria asal Garut itu.