Heboh, Eks Raja Bulu Tangkis Dunia Kento Momota Tiba-Tiba Umumkan Telah Resmi Menikah

EKS raja bulu tangkis dunia, Kento Momota, mendadak jadi sorotan. Bukan karena prestasinya, kali ini Momota bikin heboh karena umumkan telah resmi menikah.

Kento Momota mengatakan bahwa dirinya telah resmi menikahi kekasihnya. Meski begitu, eks tunggal putra andalan Jepang itu tak mengungkap siapa sosok kekasihnya dan kapan pernikahan itu berlangsung.

1. Umumkan Resmi Menikah

Dalam unggahannya di Instagram pribadinya @momota_kento pada Jumat (9/1/20256), Kento Momota menyampaikan bahwa dirinya sudah resmi menikah. Dia hanya mengunggah foto tangan dirinya dan sang kekasih yang sudah mengenakan cincin di jari manis.

Kento Momota tak menjelaskan secara gamblang kapan pernikahan itu dilangsungkan. Bahkan, sosok sang pujaan hati pun tak diungkap.

“Ini adalah masalah pribadi, tetapi saya ingin mengumumkan bahwa saya telah mendaftarkan pernikahan saya,” tulis Kento Momota dalam unggahan di Instagram, Jumat (9/1/2026).

“Ada banyak masa sulit dalam karier saya, tetapi berkat keluarga saya, mereka yang terlibat, penggemar, dan pacar saya yang selalu berada di sisi saya dan mendukung saya, saya dapat bermain bulu tangkis dengan cara saya sendiri dan menikmatinya. Saya sangat bersyukur,” lanjutnya.

“Saat saya memulai babak baru dalam hidup saya, saya akan mendekati olahraga saya dengan lebih banyak tanggung jawab, tekad, rasa syukur, dan pola pikir seorang pemula. Saya harap Anda akan terus mendukung saya,” jelas Momota.

Pengumuman ini membuat para penggemar Kento Momota terkejut. Meski begitu, mereka tetap memberi ucapan selamat atas status baru dari rival sengit Anthony Sinisuka Ginting tersebut.

“Darderdoorrr kageettt... Congratss Mot,” tulis netizen.

“Meksipun terlambat selamat atas pernikahanmu paduka,” timpal netizen lainnya.

Unggahan ini juga dibanjiri ucapan selamat oleh para pebulu tangkis dunia. Ada Viktor Axelsen, Nitchaon Jindapol, hingga Aaron Chia yang beri ucapan selamat di kolom komentar.