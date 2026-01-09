Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Heboh, Eks Raja Bulu Tangkis Dunia Kento Momota Tiba-Tiba Umumkan Telah Resmi Menikah

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |10:36 WIB
Heboh, Eks Raja Bulu Tangkis Dunia Kento Momota Tiba-Tiba Umumkan Telah Resmi Menikah
Kento Momota umumkan telah menikah. (Foto: Instagram/@badminton_baj)
A
A
A

EKS raja bulu tangkis dunia, Kento Momota, mendadak jadi sorotan. Bukan karena prestasinya, kali ini Momota bikin heboh karena umumkan telah resmi menikah.

Kento Momota mengatakan bahwa dirinya telah resmi menikahi kekasihnya. Meski begitu, eks tunggal putra andalan Jepang itu tak mengungkap siapa sosok kekasihnya dan kapan pernikahan itu berlangsung.

Kento Momota

1. Umumkan Resmi Menikah

Dalam unggahannya di Instagram pribadinya @momota_kento pada Jumat (9/1/20256), Kento Momota menyampaikan bahwa dirinya sudah resmi menikah. Dia hanya mengunggah foto tangan dirinya dan sang kekasih yang sudah mengenakan cincin di jari manis.

Kento Momota tak menjelaskan secara gamblang kapan pernikahan itu dilangsungkan. Bahkan, sosok sang pujaan hati pun tak diungkap.

“Ini adalah masalah pribadi, tetapi saya ingin mengumumkan bahwa saya telah mendaftarkan pernikahan saya,” tulis Kento Momota dalam unggahan di Instagram, Jumat (9/1/2026).

“Ada banyak masa sulit dalam karier saya, tetapi berkat keluarga saya, mereka yang terlibat, penggemar, dan pacar saya yang selalu berada di sisi saya dan mendukung saya, saya dapat bermain bulu tangkis dengan cara saya sendiri dan menikmatinya. Saya sangat bersyukur,” lanjutnya.

“Saat saya memulai babak baru dalam hidup saya, saya akan mendekati olahraga saya dengan lebih banyak tanggung jawab, tekad, rasa syukur, dan pola pikir seorang pemula. Saya harap Anda akan terus mendukung saya,” jelas Momota.

Pengumuman ini membuat para penggemar Kento Momota terkejut. Meski begitu, mereka tetap memberi ucapan selamat atas status baru dari rival sengit Anthony Sinisuka Ginting tersebut.

“Darderdoorrr kageettt... Congratss Mot,” tulis netizen.

“Meksipun terlambat selamat atas pernikahanmu paduka,” timpal netizen lainnya.

Unggahan ini juga dibanjiri ucapan selamat oleh para pebulu tangkis dunia. Ada Viktor Axelsen, Nitchaon Jindapol, hingga Aaron Chia yang beri ucapan selamat di kolom komentar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/40/3194227/beiwen_zhang-7wct_large.jpg
Kisah Tak Biasa Beiwen Zhang, Pebulu Tangkis Cantik Tunggal Putri yang Rela 3 Kali Ganti Kewarganegaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/40/3194034/pv_sindhu-VkK9_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik India PV Sindhu, Sukses Buktikan Pernikahan dan Cedera Bukan Penghalang Mimpi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/40/3194063/line_hojmark_kjaersfeldt-06mV_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Denmark Line Hojmark Kjaersfeldt, Tiket Olimpiade 2024 Miliknya Diambil Rekan Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/40/3193938/an_se_young-KoOF_large.jpg
Kisah An Se-young, Ratu Bulu Tangkis yang Ingin Pecahkan Rekor Fantastis di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/40/3193933/eng_hian-GSqm_large.jpg
PBSI Resmi Ubah Sistem Pelatnas, Fokus pada Stabilitas Atlet Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/40/3193643/simak_kisah_miris_ye_zhaoying_yang_dianggap_pengkhianat_oleh_negaranya-f4YU_large.jpg
Kisah Miris Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Dianggap Pengkhianat Negara hingga Diasingkan!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement