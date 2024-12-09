Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal 6 Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2024: Jonatan Christie Dkk Siap Juara

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |12:36 WIB
Jadwal 6 Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2024: Jonatan Christie Dkk Siap Juara
Berikut jadwal enam wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2024 termasuk Jonatan Christie (Foto: PBSI)
A
A
A

BERIKUT jadwal enam wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2024. Turnamen itu akan digelar di Hangzhou Olympic Sports, Hangzhou, China, 11-15 Desember 2024.

Indonesia mengirim masing-masing satu pemain di nomor tunggal putri, ganda putri, tunggal putra, dan ganda campuran. Satu-satunya sektor yang mengirim dua pemain hanya ganda putra.

Drawing BWF World Tour Finals 2024 (Foto: Youtube/BWF TV)

Tunggal putra akan diwakili oleh Jonatan Christie. Sedangkan, tunggal putri hanya mengirimkan Gregoria Mariska Tunjung.

Indonesia diwakili Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi di ganda putri. Untuk ganda campuran, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, maju sebagai perwakilan Tanah Air.

Di ganda putra, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani akan tampil. Keduanya diharapkan bisa melaju sejauh mungkin bahkan merengkuh gelar.

Undian fase grup sudah dilangsungkan pada Sabtu 7 Desember 2024. Sayangnya, Fajar/Rian dan Sabar/Reza berada di satu grup yang sama!

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/40/3099929/wang_zhi_yi-XcAL_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Tunggal Putri Dunia dengan Gelar Juara World Tour Terbanyak 2024, Nomor 1 Kalahkan Bocah Ajaib Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/40/3097997/dejan_ferdinansyah_dan_gloria_emanuelle_widjaja-nToC_large.jpg
5 Ganda Campuran Dunia dengan Smash Terkuat di BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 dari Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096468/febriana_dwipuji_kusuma_dan_amallia_cahaya_pratiwi-JXWy_large.jpg
Evaluasi dan Harapan Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Usai Mentas di BWF World Tour Finals 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096267/tunggal_putra_indonesia_jonatan_christie_di_bwf_world_tour_finals_2024-hfwC_large.jpg
Segini Hadiah Fantastis yang Didapat Jonatan Christie meski Kalah di Semifinal BWF World Tour Finals 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096219/gregoria_mariska_tunjung_tampil_di_bwf_world_tour_finals_2024-cSpU_large.jpg
Daftar Hadiah Pebulu Tangkis Indonesia di BWF World Tour Finals 2024, Siapa Paling Banyak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/40/3095988/zheng_si_wei_dan_huang_ya_qiong-ZMhz_large.jpg
Kisah Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong, Juara BWF World Tour Finals 2024 Jadi Gelar Manis Penutup Karier dari Bulu Tangkis
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement