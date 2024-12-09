Jadwal 6 Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2024: Jonatan Christie Dkk Siap Juara

Berikut jadwal enam wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2024 termasuk Jonatan Christie (Foto: PBSI)

BERIKUT jadwal enam wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2024. Turnamen itu akan digelar di Hangzhou Olympic Sports, Hangzhou, China, 11-15 Desember 2024.

Indonesia mengirim masing-masing satu pemain di nomor tunggal putri, ganda putri, tunggal putra, dan ganda campuran. Satu-satunya sektor yang mengirim dua pemain hanya ganda putra.

Tunggal putra akan diwakili oleh Jonatan Christie. Sedangkan, tunggal putri hanya mengirimkan Gregoria Mariska Tunjung.

Indonesia diwakili Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi di ganda putri. Untuk ganda campuran, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, maju sebagai perwakilan Tanah Air.

BACA JUGA: Gregoria Mariska Dinasihati Pelatih Jelang BWF World Tour Finals 2024

Di ganda putra, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani akan tampil. Keduanya diharapkan bisa melaju sejauh mungkin bahkan merengkuh gelar.

Undian fase grup sudah dilangsungkan pada Sabtu 7 Desember 2024. Sayangnya, Fajar/Rian dan Sabar/Reza berada di satu grup yang sama!