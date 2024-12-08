Gregoria Mariska Dinasihati Pelatih Jelang BWF World Tour Finals 2024

TANGERANG – Gregoria Mariska Tunjung mendapat nasihat penting dari sang pelatih Herli Djaenudin jelang BWF World Tour Final 2024. Sebab, ia akan bertarung dengan pemain-pemain terbaik.

Perempuan asal Wonogiri itu menjadi salah satu dari enam wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2024. Turnamen itu akan berlangsung di Hangzhou, China pada 11 – 15 Desember.

Gregoria akan berjuang di sektor tunggal putri. Pebulu tangkis berusia 25 tahun itu tergabung bersama Wang Zhi Yi (China), Busanan Ongbamrungphan (Thailand), dan Aya Ohori (Jepang) di Grup A BWF World Tour Finals 2024.

Sedangkan di Grup B, ada empat tunggal putri yang tak kalah berkualitas. Keempat pemain di Grup B adalah Han Yue (China), An Se-young (Korea Selatan), Akane Yamaguchi (Jepang), dan Supanida Katethong (Thailand).

Herli mengatakan, Gregoria tak boleh menganggap remeh kualitas dari para pesaing di tunggal putri. Diketahui, turnamen ini merupakan pamungkas dari kalender BWF World Tour.