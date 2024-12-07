Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Indonesia Masters 2025 Jadi Turnamen Terakhir Hendra Setiawan, PBSI Siapkan Acara Perpisahan

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |18:11 WIB
Indonesia Masters 2025 Jadi Turnamen Terakhir Hendra Setiawan, PBSI Siapkan Acara Perpisahan
Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Hendra Setiawan. (Foto: Instagram/hendrasansan)
A
A
A

JAKARTA - Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Hendra Setiawan telah memutuskan pensiun usai tampil di Indonesia Masters 2025. Mendengar keputusan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBSI, Ricky Soebagdja, pun memastikan akan ada acara perpisahan spesial yang dibuat sebagai perpisahan dengan Hendra.

Pada Selasa 3 Desember 2024, Hendra telah mengumumkan gantung raket melalui Instagram pribadinya. Ia memutuskan pensiun di usia 40 tahun setelah berkecimpung di dunia bulu tangkis selama 35 tahun.

Selama aktif menjadi pebulu tangkis, Hendra pun telah menorehkan banyak prestasi. Diantaranya meraih medali emas di Olimpiade Beijing 2008, empat kali juara dunia, dua kali medali emas Asian Games, dan trofi Piala Thomas 2020.

Banyaknya prestasi tersebut membuat Hendra dikenal sebagai salah satu legenda bulu tangkis Indonesia. Bahkan tidak hanya di Indonesia, tapi juga diakui oleh tingkat dunia.

Hendra Setiawan resmi pensiun

Karena itu, Ricky selaku Sekjen PBSI pun mengonfirmasi bahwa pihaknya akan menyiapkan acara khusus untuk perpisahan Hendra. Namun detail acaranya seperti apa akan dibahas lebih lanjut.

"Ya, kemarin saya bertemu langsung dengan Hendra. Kebetulan kita ada kegiatan kemarin di sini. Jadi langsung kita ketemu ke Ketua Umum," ucap Ricky kepada awak media di Pelatnas PBSI Cipayung, dikutip Sabtu (7/12/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/40/3179418/apriyani_rahayu_bersama_siti_fadia-QlwV_large.jpg
Hasil Lengkap Final Indonesia Masters II 2025: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Juara, Tuan Rumah Borong 4 Gelar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178720/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_indonesia_masters_super_100_ii_2025_di_vision-RHcJ_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Indonesia Masters Super 100 II 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/40/3178208/apriyani_rahayu_bersama_siti_fadia-BuRo_large.jpg
Alasan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Rela Turun Level dan Main di Indonesia Masters II 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/40/3178142/indonesia_masters_2025_super_100_digelar_di_medan_pada_21_26_oktober_2025-m5ZM_large.jpg
Perebutkan Total Hadiah Rp1,8 Miliar, Sebanyak 232 Pebulu Tangkis Siap Unjuk Gigi di Indonesia Masters 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/40/3177473/saksikan_siaran_langsung_indonesia_masters_2025_super_100_hanya_di_mnctv-CM9B_large.jpeg
Saksikan Indonesia Masters 2025 Super 100, Live di MNCTV!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/40/3171626/simak_kata_kata_chico_aura_yang_mengakhiri_puasa_gelar_dengan_juara_indonesia_masters_2025-qNe7_large.jpg
Kata-Kata Chico Aura yang Akhiri Puasa Gelar dengan Juara Indonesia Masters 2025 Super 100
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement