Indonesia Masters 2025 Jadi Turnamen Terakhir Hendra Setiawan, PBSI Siapkan Acara Perpisahan

JAKARTA - Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Hendra Setiawan telah memutuskan pensiun usai tampil di Indonesia Masters 2025. Mendengar keputusan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBSI, Ricky Soebagdja, pun memastikan akan ada acara perpisahan spesial yang dibuat sebagai perpisahan dengan Hendra.

Pada Selasa 3 Desember 2024, Hendra telah mengumumkan gantung raket melalui Instagram pribadinya. Ia memutuskan pensiun di usia 40 tahun setelah berkecimpung di dunia bulu tangkis selama 35 tahun.

Selama aktif menjadi pebulu tangkis, Hendra pun telah menorehkan banyak prestasi. Diantaranya meraih medali emas di Olimpiade Beijing 2008, empat kali juara dunia, dua kali medali emas Asian Games, dan trofi Piala Thomas 2020.

Banyaknya prestasi tersebut membuat Hendra dikenal sebagai salah satu legenda bulu tangkis Indonesia. Bahkan tidak hanya di Indonesia, tapi juga diakui oleh tingkat dunia.

Karena itu, Ricky selaku Sekjen PBSI pun mengonfirmasi bahwa pihaknya akan menyiapkan acara khusus untuk perpisahan Hendra. Namun detail acaranya seperti apa akan dibahas lebih lanjut.

"Ya, kemarin saya bertemu langsung dengan Hendra. Kebetulan kita ada kegiatan kemarin di sini. Jadi langsung kita ketemu ke Ketua Umum," ucap Ricky kepada awak media di Pelatnas PBSI Cipayung, dikutip Sabtu (7/12/2024).