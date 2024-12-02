Advertisement
SPORT LAIN

Munas Inkatsu Pordibya Digelar, I Wayan Warka Terpilih sebagai Ketua Umum Periode 2024-2028

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |05:32 WIB
Munas Inkatsu Pordibya Digelar, I Wayan Warka Terpilih sebagai Ketua Umum Periode 2024-2028
I Wayan Warka terpilih sebagai ketua umum Inkatsu Pordibya. (Foto: Inkatsu Pordibya)
JAKARTA – Perguruan Olahraga Bela Diri Institut Karate-Jutsu Indonesia Pordibya (Inkatsu Pordibya) menetapkan Laksamana Pertama TNI (Purn) DR I Wayan Warka, M M sebagai ketua umum. Pemilihan ini terjadi usai menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di Jakarta, pada Minggu, 1 Desember 2024.

Dalam munas itu, I Wayan Warka memperoleh suara terbanyak dalam Pleno Pemilihan Ketua Umum. Selain mengagendakan pergantian Ketua Umum, Munas kali ini juga diisi pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perguruan, penegasan kembali kebenaran sejarah, dan eksistensi Inkatsu Pordibya.

I Wayan Warka

Selain itu, munas kali ini juga kembali mendesak Federasi Olahraga Karate Do Indonesia (FORKI) agar segera mengembalikan posisi Inkatsu Pordibya sebagai anggota FORKI. Desakan ini merupakan tindak lanjut yang logis setelah Inkatsu Pordibya menang dalam proses hukum di Badan Arbitrase Indonesia (Baori) dan gugatan Perkara Perdata no 654/Pdt.G/2023 di pengadilan Negeri Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

Ketua Umum terpilih, Laksamana Pertama TNI (Purn) DR I Wayan Warka, M M mengatakan, agenda paling mendesak dari kepengurusan baru yang dipimpinnya adalah memastikan hasil-hasil munas ini secara formal diketahui dan dicatat oleh FORKI. Termasuk, desakan dari peserta munas yang mengharapkan FORKI mengembalikan kedudukan sah Inkatsu Pordibya di keanggotaan FORKI.

“Inkatsu Pordibya adalah salah satu dari 25 perguruan karate pendiri FORKI. Sejarah mencatat hal itu. komunitas karate di Indonesia pun mengetahui adanya catatan sejarah itu,” tegas I Wayan Warka, dikutip dari keterangan pers Inkatsu Pordibya, Senin (2/12/2024).

“Kami yakin perjuangan mengembalikan posisi Inkatsu Pordibya di FORKI akan segera menjadi kenyatakan. Dukungan dari belasan perguruan karate juga menguatkan tekad dan semangat kami. Kami akan segera mengembalikan posisi sah perguran kami di FORKI,” lanjutnya.

