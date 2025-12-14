Hasil SEA Games 2025: Pencak Silat Tambah Medali Emas Indonesia, Seni Regu Putra Raih Emas Ke-36!

NONTHABURI – Pundi-pundi medali emas Indonesia di SEA games 2025 bertambah. Kali ini, tim pencak silat seni regu putra yang berhasil menyumbang satu medali emas untuk Indonesia di SEA Games 2025.

Kepastian itu didapat setelah tim pencak silat seni regu putra mengalahkan Singapura di partai final. Ini jadi emas ke-36 yang telah diraih tim Merah Putih.

1. Sikat Singapura

Perlombaan itu digelar di Impact Arena Muang Thong Thani, Nonthaburi, Thailand pada Minggu (14/12/2025). Tim pencak silat beregu putra Indonesia yang terdiri dari Andika Dhanireksa, Rano Slamet Nugraha, dan Asep Yuldan Sani tampil menawan.

Perolehan poin yang didapat oleh mereka berhasil mengalahkan tim pencak silat beregu putra Singapura, Muhammad Affiz dan kolega. Alhasil, Andika Dhanireksa dan kawan-kawan berhasil mengunci medali emas.

Ini merupakan medali emas ke-36 bagi Kontingen Indonesia di SEA Games Thailand 2025. Sebelumnya, Indonesia berhasil mendapatkan beberapa medali dari berbagai cabang olahraga (cabor). Salah satunya adalah cabor menembak yang juga mendulang emas pada hari ini.

Selain itu, cabor bulu tangkis juga menyumbang medali emas lewat kemenangan tunggal putra Alwi Farhan. Pebulu tangkis muda itu berhasil mengalahkan kompatriotnya, Moh Zaki Ubaidillah di partai final.