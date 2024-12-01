Alasan PB POBSI Mainkan Nomor Putri di Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2024

ALASAN PB POBSI mainkan nomor putri di Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2024 terungkap. Diketahui, Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2024 yang diselenggarakan PB POBSI untuk pertama kalinya turut mempertandingkan nomor putri.

Untuk kedua kalinya, PB POBSI menyelenggarakan Kejurnas Pelajar-Mahasiswa. Pada tahun ini, ajang tersebut digelar di Labewa Cue Sports, Karawaci, sejak 29 Desember dan berakhir pada 1 Desember 2024.

Ada dua nomor yang dipertandingkan di Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2024 ini. Kedua nomor itu adalah putra dan putri.

Khusus nomor putri, ini menjadi pertama kalinya dimainkan setelah di edisi pertama atau tahun lalu tidak dipertandingkan. Terdapat sembilan pebiliar yang ambil bagian dalam nomor tersebut. Sementara itu, untuk putra, terdapat 65 peserta.

“Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2024 kali ini mempertandingkan dua nomor pertandingan, ini baru ya karena sebelumnya itu hanya 9ball putra tapi kali ini ada 9ball putri,” kata Fadil kepada MNC Portal Indonesia di iNews Tower, Sabtu 30 November 2024.

Fadil mengungkapkan alasan PB POBSI mempertandingkan nomor putri karena minimnya prestasi di level junior. Sebab di nomor putra, Indonesia telah sukses melahirkan atlet anyar, seperti Derin Asaku Sitorus dan Albert Januarta. Karena itu, PB POBSI ingin prestasi yang sama terjadi di nomor putri.

“Kita sudah ada prestasi di junior pada nomor putra atas nama Derin Asaku Sitorus menjadi juara dunia kemudian Albert Januarta yang menjadi juara Indonesia Open Junior dan Vietnam Junior,” tuturnya.