Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Alasan PB POBSI Mainkan Nomor Putri di Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |06:31 WIB
Alasan PB POBSI Mainkan Nomor Putri di Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2024
Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2024 siap digelar PB POBSI. (Foto: Andika Rachmansyah/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

ALASAN PB POBSI mainkan nomor putri di Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2024 terungkap. Diketahui, Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2024 yang diselenggarakan PB POBSI untuk pertama kalinya turut mempertandingkan nomor putri.

Untuk kedua kalinya, PB POBSI menyelenggarakan Kejurnas Pelajar-Mahasiswa. Pada tahun ini, ajang tersebut digelar di Labewa Cue Sports, Karawaci, sejak 29 Desember dan berakhir pada 1 Desember 2024.

Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2024

Ada dua nomor yang dipertandingkan di Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2024 ini. Kedua nomor itu adalah putra dan putri.

Khusus nomor putri, ini menjadi pertama kalinya dimainkan setelah di edisi pertama atau tahun lalu tidak dipertandingkan. Terdapat sembilan pebiliar yang ambil bagian dalam nomor tersebut. Sementara itu, untuk putra, terdapat 65 peserta.

“Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2024 kali ini mempertandingkan dua nomor pertandingan, ini baru ya karena sebelumnya itu hanya 9ball putra tapi kali ini ada 9ball putri,” kata Fadil kepada MNC Portal Indonesia di iNews Tower, Sabtu 30 November 2024.

Fadil mengungkapkan alasan PB POBSI mempertandingkan nomor putri karena minimnya prestasi di level junior. Sebab di nomor putra, Indonesia telah sukses melahirkan atlet anyar, seperti Derin Asaku Sitorus dan Albert Januarta. Karena itu, PB POBSI ingin prestasi yang sama terjadi di nomor putri.

“Kita sudah ada prestasi di junior pada nomor putra atas nama Derin Asaku Sitorus menjadi juara dunia kemudian Albert Januarta yang menjadi juara Indonesia Open Junior dan Vietnam Junior,” tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188437/kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-S1VY_large.jpg
Pebiliar Marlando Sihombing Optimistis Persembahkan Medali Emas untuk Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3187936/kejurnas_pelajar_pobsi_2025-7nik_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Selesai Digelar, Rektor MNC University: Talentanya Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/43/3187899/kejurnas_pobsi_2025_dimenangkan_anak_sd-mvg3_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Lahirkan Juara Termuda, Siswa SD Tumbangkan Mahasiswa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187275/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-ZQ5c_large.jpg
Wujudkan Generasi Emas Biliar, MNC University Beri Beasiswa Kuliah di Kejurnas Pelajar POBSI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187250/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-sBUk_large.jpg
PB POBSI Gelar Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2025, Beri Beasiswa Kuliah demi Lahirkan Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/43/3186925/jawa_barat_menjadi_juara_umum_di_kejurnas_pb_pobsi_2025-tkh0_large.jpg
Jadi Juara Umum, Jawa Barat Puji Pelaksanaan Kejurnas POBSI 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement