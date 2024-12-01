Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Daftar Lengkap Juara POBSI Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2024 di Jakarta

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |22:02 WIB
Daftar Lengkap Juara POBSI Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2024 di Jakarta
Dian Lestari dari Universitas Trisakti juara POBSI Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2024 kategori putri (Foto: POBSI)
A
A
A

JAKARTA – Turnamen biliar POBSI Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2024 telah selesai, Minggu (1/12/2024). Kejuaraan nasional yang diikuti atlet biliar muda dari berbagai daerah di Indonesia itu menghasilkan dua juara dari nomor putra dan putri.

Untuk kedua kalinya, PB POBSI menyelenggarakan Kejurnas Pelajar-Mahasiswa. Pada tahun ini, ajang tersebut digelar di Labewa Cue Sports, Karawaci, sejak 29 Desember dan berakhir pada 1 Desember 2024. Terdapat dua nomor yang dipertandingkan, yakni nomor putra dan putri.

Ilustrasi biliar

Sebanyak 65 peserta akan unjuk gigi di nomor putra, sementara sembilan untuk nomor putri. Masing-masing peserta berasal dari berbagai kota yang ada di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Lampung, Malang, Bogor, hingga Makassar. Ini menandakan tingginya animo peserta.

Pada nomor atau kategori putra, Robi dari SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru berhasil menyabet gelar juara. Robi sukses mengalahkan Evan Yehezkiel dari Universitas Terbuka District 9 di partai pamungkas.

Evan pun dinobatkan sebagai runner up turnamen biliar antar atlet muda tersebut. Sedangkan untuk nomor putri, Dian Lestari dari Universitas Trisakti berhasil menjadi juara POBSI Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188437/kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-S1VY_large.jpg
Pebiliar Marlando Sihombing Optimistis Persembahkan Medali Emas untuk Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3187936/kejurnas_pelajar_pobsi_2025-7nik_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Selesai Digelar, Rektor MNC University: Talentanya Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/43/3187899/kejurnas_pobsi_2025_dimenangkan_anak_sd-mvg3_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Lahirkan Juara Termuda, Siswa SD Tumbangkan Mahasiswa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187275/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-ZQ5c_large.jpg
Wujudkan Generasi Emas Biliar, MNC University Beri Beasiswa Kuliah di Kejurnas Pelajar POBSI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187250/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-sBUk_large.jpg
PB POBSI Gelar Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2025, Beri Beasiswa Kuliah demi Lahirkan Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/43/3186925/jawa_barat_menjadi_juara_umum_di_kejurnas_pb_pobsi_2025-tkh0_large.jpg
Jadi Juara Umum, Jawa Barat Puji Pelaksanaan Kejurnas POBSI 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement