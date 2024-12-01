Daftar Lengkap Juara POBSI Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2024 di Jakarta

JAKARTA – Turnamen biliar POBSI Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2024 telah selesai, Minggu (1/12/2024). Kejuaraan nasional yang diikuti atlet biliar muda dari berbagai daerah di Indonesia itu menghasilkan dua juara dari nomor putra dan putri.

Untuk kedua kalinya, PB POBSI menyelenggarakan Kejurnas Pelajar-Mahasiswa. Pada tahun ini, ajang tersebut digelar di Labewa Cue Sports, Karawaci, sejak 29 Desember dan berakhir pada 1 Desember 2024. Terdapat dua nomor yang dipertandingkan, yakni nomor putra dan putri.

Sebanyak 65 peserta akan unjuk gigi di nomor putra, sementara sembilan untuk nomor putri. Masing-masing peserta berasal dari berbagai kota yang ada di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Lampung, Malang, Bogor, hingga Makassar. Ini menandakan tingginya animo peserta.

Pada nomor atau kategori putra, Robi dari SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru berhasil menyabet gelar juara. Robi sukses mengalahkan Evan Yehezkiel dari Universitas Terbuka District 9 di partai pamungkas.

Evan pun dinobatkan sebagai runner up turnamen biliar antar atlet muda tersebut. Sedangkan untuk nomor putri, Dian Lestari dari Universitas Trisakti berhasil menjadi juara POBSI Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2024.