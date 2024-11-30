POBSI Gelar Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2024, Ini Harapan Hary Tanoesoedibjo

JAKARTA - Ketua Umum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo, menyambut baik adanya turnamen biliar Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2024. Hary pun berharap adanya ajang tersebut dapat menjadi program pembibitan generasi muda untuk melahirkan pebiliar-pebiliar hebat Tanah Air.

Untuk kedua kalinya, PB POBSI menyelenggarakan Kejurnas Pelajar-Mahasiswa. Pada tahun ini, ajang tersebut digelar di Labewa Cue Sports, Karawaci, sejak 29 Desember dan berakhir pada 1 Desember 2024. Terdapat dua nomor yang dipertandingkan, yakni nomor putra dan putri.

Sebanyak 65 peserta akan unjuk gigi di nomor putra, sementara sembilan untuk nomor putri. Masing-masing peserta berasal dari berbagai kota yang ada di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Lampung, Malang, Bogor, hingga Makassar. Di mana ini menandakan tingginya animo peserta.

Hary Tanoesoedibjo menekankan bahwa untuk menciptakan bibit berkualitas memang diperlukan kompetisi usia dini. Sejalan dengan itu, PB POBSI menggelar Kejurnas Pelajar-Mahasiswa untuk yang kedua kalinya. Ini semua untuk melahirkan atlet biliar Indonesia yang bagus.

“Ini (kejuaraan) satu hal yang baik. Ini merupakan program pembibitan generasi muda supaya Indonesia mampu menciptakan atlet-atlet biliar yang lebih baik,” kata Hary Tanoesoedibjo kepada para peserta di iNews Tower, Sabtu (30/11/2024).

“Olahraga itu harus baik dari usia dini, kalau dari usia dini sudah jagoan, otomatis kalau terus berlatih diharapkan nanti kalau sudah senior bisa lebih hebat lagi,” sambungnya.