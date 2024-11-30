Antusiame Sambut Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2024 Begitu Tinggi, Hary Tanoesoedibjo Langsung Tambahkan Total Hadiah

JAKARTA - Ketua Umum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo, senang melihat antusiasme peserta Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2024 begitu tinggi. Karena hal tersebut, Hary pun langsung menambahkan nominal total hadiah turnamen biliar tersebut sebesar Rp30 juta.

Untuk kedua kalinya, PB POBSI menyelenggarakan Kejurnas Pelajar-Mahasiswa. Pada tahun ini, ajang tersebut digelar di Labewa Cue Sports, Karawaci, sejak 29 Desember dan berakhir pada 1 Desember 2024. Terdapat dua nomor yang dipertandingkan, yakni nomor putra dan putri.

Sebanyak 65 peserta akan unjuk gigi di nomor putra, sementara sembilan untuk nomor putri. Antusiasme peserta cukup tinggi. Sebab diketahui, para peserta berasal dari dari 18 kota di Indonesia, mulai dari, Jakarta, Tangerang, Depok, Lampung, Makassar, Jogja, Bogor, Malang, Surabaya, Pekanbaru, hingga Tanjung (Kalsel).

“Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2024 ini merupakan ajang kedua kalinya, pas di penghujung 2024,” buka Hary Tanoesoedibjo dalam sambutannya di iNews Tower, Sabtu (30/11/2024).

“Saya lihat disini kalau yang dari Jakarta Tangerang mungkin tidak sulit. Tapi yang dari Lampung, Medan, Bali, bahkan Makassar, itu luar biasa. Niat sekali. Mudah-mudahan hasilnya bagus,” sambung dia.

Mulanya, PB POBSI telah menyediakan hadiah uang pembinaan dengan total hadiah sebesar Rp20 juta. Rinciannya, Rp12 juta putra dan Rp8 juta putri. Namun, Hary Tanoesoedibjo merogoh kocek pribadinya sendiri sebagai bentuk dukungannya dalam memajukan atlet-atlet muda biliar Tanah Air.