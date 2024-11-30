Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Antusiame Sambut Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2024 Begitu Tinggi, Hary Tanoesoedibjo Langsung Tambahkan Total Hadiah

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |18:59 WIB
Antusiame Sambut Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2024 Begitu Tinggi, Hary Tanoesoedibjo Langsung Tambahkan Total Hadiah
Ketum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo di pembukaan POBSI Pelajar-Mahasiswa 2024. (Foto: Aziz Indra/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo, senang melihat antusiasme peserta Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2024 begitu tinggi. Karena hal tersebut, Hary pun langsung menambahkan nominal total hadiah turnamen biliar tersebut sebesar Rp30 juta.

Untuk kedua kalinya, PB POBSI menyelenggarakan Kejurnas Pelajar-Mahasiswa. Pada tahun ini, ajang tersebut digelar di Labewa Cue Sports, Karawaci, sejak 29 Desember dan berakhir pada 1 Desember 2024. Terdapat dua nomor yang dipertandingkan, yakni nomor putra dan putri.

Sebanyak 65 peserta akan unjuk gigi di nomor putra, sementara sembilan untuk nomor putri. Antusiasme peserta cukup tinggi. Sebab diketahui, para peserta berasal dari dari 18 kota di Indonesia, mulai dari, Jakarta, Tangerang, Depok, Lampung, Makassar, Jogja, Bogor, Malang, Surabaya, Pekanbaru, hingga Tanjung (Kalsel).

“Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2024 ini merupakan ajang kedua kalinya, pas di penghujung 2024,” buka Hary Tanoesoedibjo dalam sambutannya di iNews Tower, Sabtu (30/11/2024).

POBSI Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2024 (Aziz Indra/MPI)

“Saya lihat disini kalau yang dari Jakarta Tangerang mungkin tidak sulit. Tapi yang dari Lampung, Medan, Bali, bahkan Makassar, itu luar biasa. Niat sekali. Mudah-mudahan hasilnya bagus,” sambung dia.

Mulanya, PB POBSI telah menyediakan hadiah uang pembinaan dengan total hadiah sebesar Rp20 juta. Rinciannya, Rp12 juta putra dan Rp8 juta putri. Namun, Hary Tanoesoedibjo merogoh kocek pribadinya sendiri sebagai bentuk dukungannya dalam memajukan atlet-atlet muda biliar Tanah Air.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3187936/kejurnas_pelajar_pobsi_2025-7nik_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Selesai Digelar, Rektor MNC University: Talentanya Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/43/3187899/kejurnas_pobsi_2025_dimenangkan_anak_sd-mvg3_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Lahirkan Juara Termuda, Siswa SD Tumbangkan Mahasiswa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187275/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-ZQ5c_large.jpg
Wujudkan Generasi Emas Biliar, MNC University Beri Beasiswa Kuliah di Kejurnas Pelajar POBSI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187250/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-sBUk_large.jpg
PB POBSI Gelar Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2025, Beri Beasiswa Kuliah demi Lahirkan Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/43/3186925/jawa_barat_menjadi_juara_umum_di_kejurnas_pb_pobsi_2025-tkh0_large.jpg
Jadi Juara Umum, Jawa Barat Puji Pelaksanaan Kejurnas POBSI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/43/3186919/hary_tanoesoedibjo_memberi_pesan_kepada_kampiun_kejurnas_pobsi_2025-Q0nc_large.jpg
Pesan Hary Tanoesoedibjo untuk Kampiun Kejurnas POBSI 2025: Pertahankan Prestasi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement