Hasil Final China Masters 2024: Jonatan Christie Raih Runner-up Usai Gagal Kalahkan Anders Antonsen

SHENZHEN - Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, gagal menjuarai China Masters 2024. Sebab Jonatan kalah dari wakil Denmark, Anders Antonsen di laga final yang berlangsung pada Minggu (24/11/2024) sore WIB.

Jonatan sejatinya sudah berjuang selama 51 menit untuk mengalahkan Antonsen. Namun, ia tetap kalah dua gim langsung dengan skor 15-21 dan 13-21, sehingga Jonatan harus puas menjadi runner-up di turnamen super 750 tersebut.

Jalannya Pertandingan

Beraksi di Shenzhen Gymnasium, China, Jonatan cukup kesulitan meredam serangan Antonsen. Pemain kelahiran Jakarta itu pun harus tertinggal 3-5 dari wakil Denmark itu.

Jonatan mencoba untuk menemukan irama permainannya. Dia memangkas jarak menjadi 5-8. Meski begitu, upaya untuk mengejar ketertinggalan belum berbuah manis karena tertinggal 5-11 dari Antonsen di interval gim pertama.

Usai jeda, tunggal putra andalan Indonesia itu mencoba untuk bangkit. Tapi, Antonsen justru semakin mendominasi permainan dan memperlebar jarak menjadi 16-10.

Jonatan tak patah semangat untuk memangkas jarak menjadi 15-19 dari tunggal putra ranking tiga dunia itu. Tapi pada akhirnya dia harus gigit jari karena kalah di gim pertama dengan skor 15-21.