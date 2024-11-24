Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Lengkap Final China Masters 2024: Jonatan Christie dan Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Kompak Jadi Runner-up

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |20:14 WIB
Hasil Lengkap Final China Masters 2024: Jonatan Christie dan Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Kompak Jadi Runner-up
Jonatan Christie jadi runner-up di China Masters 2024 usai kalah dari Anders Antonsen di final. (Foto: PBSI)
HASIL lengkap final China Masters 2024 sudah diketahui. Dua wakil Indonesia, Jonatan Christie dan Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani kompak menjadi runner-up di turnamen super 750 tersebut.

Beraksi di Shenzhen Gymnasium, China, pada Minggu (24/11/2024), tuan rumah dan Korea Selatan bisa dikatakan menjadi juara umum di turnamen China Masters 2024 tersebut. Pasalnya kedua negara tersebut sama-sama memborong dua gelar.

China berhasil juara di sektor ganda campuran dan ganda putri. Untuk ganda campuran, wakil China, Feng Yanzhe/Huang Dongping berhasil menjadi juara usai susah payah kalahkan pasangan asal Malaysia, Hoo Pang Ron/Cheng Su Yin, dengan skor 21-23, 25-23, 21-16.

Lalu dari sektor ganda putri, China juara berkat kemenangan Liu Shengshu/Tan Ning atas rekan senegara sendiri, yakni Li Yijing/Luo Xumin. Liu/Tan pun memastikan gelar juara itu dalam waktu 46 menit usai menang 21-10 dan 21-10.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi

Sementara itu, Korea Selatan juara berkat tunggal putri, An Se Young dan ganda putra yang diwakili Jin Young/Seou Seung-jae. An Se Young juara usai mengalahkan Gao Fangjie (China) dengan skor 21-12 dan 21-8.

Gelar kedua Korea Selatan datang dari Jin/Seo. Pasangan itu menang atas wakil Indonesia, Sabar/Reza.

Halaman:
1 2
