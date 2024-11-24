Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Final China Masters 2024: Ditumbangkan Ganda Putra Korea Selatan, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Gagal Juara

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |18:04 WIB
Hasil Final China Masters 2024: Ditumbangkan Ganda Putra Korea Selatan, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Gagal Juara
Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani. (Foto: PBSI)
A
A
A

SHENZHEN – Pasangan ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani gagal menjuarai China Masters 2024. Sebab Sabar/Reza kalah dari duet Korea Selatan, Jin Yong/Seo Seung Jae di final China Masters 2024, pada Minggu (24/11/2024) sore WIB.

Sabar/Reza sejatinya sudah berjuang keras selama 42 menit melawan duet Korea Selatan tersebut. Namun, Sabar/Reza harus puas hanya bisa menjadi runner-up usai dikalahkan dua gim langsung dengan skor kembar 16-21 dan 16-21.

Jalannya Pertandingan

Berlaga di Shenzhen Gymnasium, China, Sabar/Reza dan Jin/Seo menyajikan pertarungan sengit sejak awal. Jin/Seo yang tampil cukup agresif mampu ungguli pasangan Indonesia dengan skor 8-4.

Sabar/Reza terlihat cukup kesulitan untuk keluar dari tekanan yang diberikan pasangan Korea Selatan tersebut. Duet non Pelatnas PBSI Cipayung itu harus tertinggal 6-11 di interval gim pertama dari Jin/Seo.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi

Usai jeda, Sabar/Reza perlahan mampu menemukan irama permainannya sekaligus memangkas jarak menjadi 11-13. Namun, Jin/Seo masih memperlebar keunggulannya menjadi 15-19.

Upaya Sabar/Reza untuk merebut kemenangan di gim pertama belum berbuah hasil. Pasangan ranking 13 dunia itu harus menelan kekalahan dari Jin/Seo dengan skor 16-21.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/40/3089348/ini-penyebab-sabar-karyaman-reza-pahlevi-gagal-juara-china-masters-2024-DOcVP3Nkjl.jpg
Ini Penyebab Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Gagal Juara China Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/40/3089228/jonatan-christie-ungkap-penyebab-kalah-dari-anders-antonsen-di-final-china-masters-2024-WoyQiOvSYV.JPG
Jonatan Christie Ungkap Penyebab Kalah dari Anders Antonsen di Final China Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/40/3089227/kisah-sabar-karyaman-reza-pahlevi-yang-senang-bukan-main-berhasil-kalahkan-jagoan-malaysia-di-china-masters-2024-brrc4GNg82.JPG
Kisah Sabar Karyaman/Reza Pahlevi yang Senang Bukan Main Berhasil Kalahkan Jagoan Malaysia di China Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/40/3089225/jonatan-christie-akui-sedih-gagal-juarai-china-masters-2924-MSlspUawZw.JPG
Jonatan Christie Akui Sedih Gagal Juarai China Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/40/3089177/hasil-lengkap-final-china-masters-2024-jonatan-christie-dan-sabar-karyaman-reza-pahlevi-kompak-jadi-runner-up-7d4BFwyc3p.JPG
Hasil Lengkap Final China Masters 2024: Jonatan Christie dan Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Kompak Jadi Runner-up
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/40/3089138/hasil-final-china-masters-2024-jonatan-christie-raih-runner-up-usai-gagal-kalahkan-anders-antonsen-BwDjWNoS1Z.JPG
Hasil Final China Masters 2024: Jonatan Christie Raih Runner-up Usai Gagal Kalahkan Anders Antonsen
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement