Hasil Final China Masters 2024: Ditumbangkan Ganda Putra Korea Selatan, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Gagal Juara

SHENZHEN – Pasangan ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani gagal menjuarai China Masters 2024. Sebab Sabar/Reza kalah dari duet Korea Selatan, Jin Yong/Seo Seung Jae di final China Masters 2024, pada Minggu (24/11/2024) sore WIB.

Sabar/Reza sejatinya sudah berjuang keras selama 42 menit melawan duet Korea Selatan tersebut. Namun, Sabar/Reza harus puas hanya bisa menjadi runner-up usai dikalahkan dua gim langsung dengan skor kembar 16-21 dan 16-21.

Jalannya Pertandingan

Berlaga di Shenzhen Gymnasium, China, Sabar/Reza dan Jin/Seo menyajikan pertarungan sengit sejak awal. Jin/Seo yang tampil cukup agresif mampu ungguli pasangan Indonesia dengan skor 8-4.

Sabar/Reza terlihat cukup kesulitan untuk keluar dari tekanan yang diberikan pasangan Korea Selatan tersebut. Duet non Pelatnas PBSI Cipayung itu harus tertinggal 6-11 di interval gim pertama dari Jin/Seo.

Usai jeda, Sabar/Reza perlahan mampu menemukan irama permainannya sekaligus memangkas jarak menjadi 11-13. Namun, Jin/Seo masih memperlebar keunggulannya menjadi 15-19.

Upaya Sabar/Reza untuk merebut kemenangan di gim pertama belum berbuah hasil. Pasangan ranking 13 dunia itu harus menelan kekalahan dari Jin/Seo dengan skor 16-21.