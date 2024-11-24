Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Melaju ke Final China Masters 2024, Sabar/Reza Girang Ambisi Bikin Kejutan Tercapai

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |09:25 WIB
Melaju ke Final China Masters 2024, Sabar/Reza Girang Ambisi Bikin Kejutan Tercapai
Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi girang bisa menembus final China Masters 2024 (Foto: PSBI)
SHENZHEN – Ambisi Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani bikin kejutan dengan menembus final China Masters 2024 terwujud. Mereka pun girang akan melakoni laga final pertamanya di level Super 750.

Tiket ke final China Masters 2024 didapat setelah menyingkirkan wakil tuan rumah yang merupakan unggulan ketiga, He Ji Ting/Ren Xiang Yu, di babak semifinal, Shenzhen Gymnasium, Shenzhen, Sabtu (23/11/2024) malam WIB. Mereka menang dua gim langsung dengan skor 21-16 dan 21-18.

Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani

“Sangat senang bisa ke final Super 750 pertama. Tadi kami sangat excited, sangat termotivasi menjalani pertandingannya,” kata Reza dalam keterangan pers PBSI yang dikutip pada Minggu (24/11/2024).

Pasangan non-pelatnas itu tampil mendominasi sepanjang laga kontra He/Ren. Mereka selalu unggul dalam kedudukan 5-0, 13-8 dan 17-11 sampai akhirnya menutup gim pertama dengan skor 21-16.

Pada gim kedua, Sabar/Reza langsung tancap gas unggul 6-1. He/Ren mampu menyamakan skor menjadi 6-6. Namun, mereka bisa menjauh lagi dengan keunggulan 12-9 dan 18-12.

Lawan sempat mendekat dalam kedudukan 18-19. Namun, mereka berhasil mengunci kemenangan di gim kedua dengan skor 21-18 dalam waktu 40 menit.

Duet ranking 13 dunia itu pun membeberkan permainan menyerang menjadi kunci mengalahkan He/Ren. Selain itu, mereka juga tampil tanpa beban meski bermain di depan ribuan penonton tuan rumah yang mendukung pasangan peringkat enam dunia itu.

