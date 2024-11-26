Ini Penyebab Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Gagal Juara China Masters 2024

SHENZHEN – Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani mengungkapkan apa penyebab mereka gagal menjuarai China Masters 2024. Menurut pasangan non pelatnas PBSI itu, mereka kalah karena kesulitan melawan wakil Korea Selatan, Jin Yong/Seo Seung Jae, terutama karena permainan Seo.

Ya, final pertama Sabar/Reza di turnamen super 750 gagal berakhir manis. Dalam laga final China Masters 2024 yang berlangsung pada Minggu, 24 November 2024 di Shenzhen Gymnasium, Shenzhen, China itu, Sabar/Reza tak mampu mengimbangi permainan Jin/Seo hingga akhirnya kalah dua gim langsung dengan skor kembar 16-21 dan 16-21 dalam waktu 42 menit.

Sepanjang pertandingan, pasangan non pelatnas itu tak pernah unggul sama sekali. Mereka selalu dalam posisi tertinggal dari Jin/Seo. Bahkan, hanya di awal gim kedua dalam skor 1-1 dan 2-2, mereka bisa menyamakan kedudukan.

Sabar/Reza pun mengakui bahwa mereka kalah dari segi permainan dibanding Jin/Seo. Terlebih lagi, Reza memang selalu kesulitan jika berjumpa dengan Seo karena bola-bola yang diberikannya selalu menyulitkannya.

“Dari pola permainan, lawan memang lebih unggul. Kami tidak enak bermainnya,” kata Reza dalam keterangan pers PBSI, Selasa (26/11/2024).

“Jujur memang saya tidak terlalu suka kalau bertemu Seo Seung Jae, bolanya cukup menyulitkan. Tadi pun beberapa kali antisipasi saya keliru jadi tertekan terus,” tambahnya.