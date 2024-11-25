Kisah Sabar Karyaman/Reza Pahlevi yang Senang Bukan Main Berhasil Kalahkan Jagoan Malaysia di China Masters 2024

SHENZHEN – Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani harus puas menjadi runner-up China Masters 2024. Dalam perjalanannya mencapai final pertama mereka di turnamen super 750 itu, ada banyak momen menarik terjadi, salah satunya adalah mengalahkan wakil Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin.

Sabar/Reza menang atas jagoan Malaysia itu di babak perempatfinal dengan skor 18-21, 21-19 dan 23-21. Kemenangan itu pun tak mudah dan menjadi langkah awal Sabar/Reza hingga bisa mencapai final China Masters 2024.

Dalam laga yang digelar di Shenzhen Gymnasium, Shenzhen, China, Jumat (22/11/2024) malam WIB kemarin, Sabar/Reza sempat unggul 8-5 di awal laga, tetapi Goh/Izzuddin bisa berbalik unggul 16-14 karena banyaknya kesalahan yang mereka buat. Bahkan, pasangan Malaysia mengamankan gim pertama dengan keunggulan 21-18.

Pada gim kedua, Sabar/Reza tampil beringas hingga mampu memimpin jauh 14-8, tetapi lagi-lagi mereka lengah hingga lawan mendekat di angka 13-14 dan kemudian 18-19. Beruntung, mereka bisa memperoleh dua angka terakhir untuk merebut gim kedua dengan skor 21-19.

Memasuki gim penentuan, kedua pasangan terlibat aksi kejar mengejar angka sampai menginjak skor 9-9. Namun, setelah itu Sabar/Reza unggul 16-13 dan 19-16, namun Goh/Izzuddin mampu mengejar lagi di angka 19-19 dan 20-20. Akan tetapi, pada akhirnya duet non pelatnas Indonesia itu bisa mengunci kemenangan dengan skor 23-21.

Sabar/Reza pun sangat senang bisa mengalahkan Goh/Izzuddin. Pasalnya, mereka sukses melompat ke semifinal turnamen level Super 750 pertama dalam karier mereka.

“Itu bukan pertandingan yang mudah, tapi alhamdulillah kami bisa mencapai semifinal Super 750 pertama,” kata Sabar dilansir dari keterangan pers PBSI, Senin (25/11/2024).