Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Sabar Karyaman/Reza Pahlevi yang Senang Bukan Main Berhasil Kalahkan Jagoan Malaysia di China Masters 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 25 November 2024 |01:38 WIB
Kisah Sabar Karyaman/Reza Pahlevi yang Senang Bukan Main Berhasil Kalahkan Jagoan Malaysia di China Masters 2024
Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani. (Foto: PBSI)
A
A
A

SHENZHEN – Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani harus puas menjadi runner-up China Masters 2024. Dalam perjalanannya mencapai final pertama mereka di turnamen super 750 itu, ada banyak momen menarik terjadi, salah satunya adalah mengalahkan wakil Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin.

Sabar/Reza menang atas jagoan Malaysia itu di babak perempatfinal dengan skor 18-21, 21-19 dan 23-21. Kemenangan itu pun tak mudah dan menjadi langkah awal Sabar/Reza hingga bisa mencapai final China Masters 2024.

Dalam laga yang digelar di Shenzhen Gymnasium, Shenzhen, China, Jumat (22/11/2024) malam WIB kemarin, Sabar/Reza sempat unggul 8-5 di awal laga, tetapi Goh/Izzuddin bisa berbalik unggul 16-14 karena banyaknya kesalahan yang mereka buat. Bahkan, pasangan Malaysia mengamankan gim pertama dengan keunggulan 21-18.

Pada gim kedua, Sabar/Reza tampil beringas hingga mampu memimpin jauh 14-8, tetapi lagi-lagi mereka lengah hingga lawan mendekat di angka 13-14 dan kemudian 18-19. Beruntung, mereka bisa memperoleh dua angka terakhir untuk merebut gim kedua dengan skor 21-19.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi

Memasuki gim penentuan, kedua pasangan terlibat aksi kejar mengejar angka sampai menginjak skor 9-9. Namun, setelah itu Sabar/Reza unggul 16-13 dan 19-16, namun Goh/Izzuddin mampu mengejar lagi di angka 19-19 dan 20-20. Akan tetapi, pada akhirnya duet non pelatnas Indonesia itu bisa mengunci kemenangan dengan skor 23-21.

Sabar/Reza pun sangat senang bisa mengalahkan Goh/Izzuddin. Pasalnya, mereka sukses melompat ke semifinal turnamen level Super 750 pertama dalam karier mereka.

“Itu bukan pertandingan yang mudah, tapi alhamdulillah kami bisa mencapai semifinal Super 750 pertama,” kata Sabar dilansir dari keterangan pers PBSI, Senin (25/11/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/40/3089348/ini-penyebab-sabar-karyaman-reza-pahlevi-gagal-juara-china-masters-2024-DOcVP3Nkjl.jpg
Ini Penyebab Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Gagal Juara China Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/40/3089228/jonatan-christie-ungkap-penyebab-kalah-dari-anders-antonsen-di-final-china-masters-2024-WoyQiOvSYV.JPG
Jonatan Christie Ungkap Penyebab Kalah dari Anders Antonsen di Final China Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/40/3089225/jonatan-christie-akui-sedih-gagal-juarai-china-masters-2924-MSlspUawZw.JPG
Jonatan Christie Akui Sedih Gagal Juarai China Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/40/3089177/hasil-lengkap-final-china-masters-2024-jonatan-christie-dan-sabar-karyaman-reza-pahlevi-kompak-jadi-runner-up-7d4BFwyc3p.JPG
Hasil Lengkap Final China Masters 2024: Jonatan Christie dan Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Kompak Jadi Runner-up
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/40/3089154/hasil-final-china-masters-2024-ditumbangkan-ganda-putra-korea-selatan-sabar-karyaman-reza-pahlevi-gagal-juara-MR6YMA6ZSA.jpg
Hasil Final China Masters 2024: Ditumbangkan Ganda Putra Korea Selatan, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Gagal Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/40/3089138/hasil-final-china-masters-2024-jonatan-christie-raih-runner-up-usai-gagal-kalahkan-anders-antonsen-BwDjWNoS1Z.JPG
Hasil Final China Masters 2024: Jonatan Christie Raih Runner-up Usai Gagal Kalahkan Anders Antonsen
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement