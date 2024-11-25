Jonatan Christie Ungkap Penyebab Kalah dari Anders Antonsen di Final China Masters 2024

SHENZHEN – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie gagal juara China Masters 2024 usai kalah dari wakil Denmark, Anders Antonsen di partai final, Minggu 24 November 2024. Menurut Jonatan, ia kalah karena Antonsen bermain sangat baik di laga final turnamen super 750 tersebut.

Jonatan sudah berjuang selama 51 menit untuk mengalahkan Antonsen di Shenzhen Gymnasium, China. Namun, ia tetap kalah dua gim langsung dengan skor 16-21 dan 16-21.

Hasil itu menjadi kekalahan keempat Jonatan dari Antonsen yang sudah saling berjumpa sebanyak 10 pertemuan. Lantas apa yang membuat Jonatan bisa kalah dari Antonsen?

Menurut Jonatan, ia terlalu mengikuti tempo permainan Antonsen. Hal itu membuat Jonatan tidak sabar dan terburu-buru.

Hasilnya, Jonatan banyak melakukan kesalahan sendiri. Sehingga Antonsen dengan mudah mendapatkan poin dari kesalahan Jonatan.

"Saya banyak terbawa tempo dia jadinya kurang sabar, terburu-buru, dan banyak melakukan kesalahan sendiri," kata Jonatan, mengutip dari PBSI, Senin (25/11/2024).