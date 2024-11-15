Atlet Remaja Ini Jadi Satu-satunya Wakil Indonesia pada Turnamen Biliar di Qatar

BATU – Albert Januarta langsung mengalihkan fokus usai juara POBSI Pool Circuit 2024 Seri IV Jawa Timur. Atlet berusia 16 tahun itu akan tampil dalam gelaran turnamen billiar dunia bergengsi di Qatar, pada 9-14 Desember 2024.

Albert mengaku tak bisa berleha-leha dan menikmati juara nasional di seri terakhir atau seri keempat POBSI Pool Circuit 2024. Sebab, ia harus langsung fokus ke kejuaraan dunia di Qatar.

Apalagi, Albert sebelumnya mencatat juara dunia di level junior. Ia menjadi satu-satunya wakil Indonesia di turnamen tersebut.

"Target di world champion, kalau bisa juara nama kita bisa dicatat di data mereka. Itu yang saya kejar, level dunia senior," kata Albert di Kota Batu, dikutip Jumat (15/11/2024).

"Latihan pastinya latihan, jogging, jaga pola tidur sama, pola makan itu aja setiap hari dilakukan," ungkap atlet asal Riau tersebut.

Albert bersyukur tim Carabao dan para sponsornya mendukung darı sisi pendanaaan untuk berkompetisi di ajang internasional. Ia kini hanya perlu menjaga kesehatan agar lebih fit saat berkompetisi nanti.

"Sudah ada sponsor, uang pesawat, makan mau hotel sama kami di sana juga harus bisa jaga kesehatan lah di sana supaya main bisa lebih fit," tukas Albert.