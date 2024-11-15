Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Atlet Remaja Ini Jadi Satu-satunya Wakil Indonesia pada Turnamen Biliar di Qatar

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |05:29 WIB
Atlet Remaja Ini Jadi Satu-satunya Wakil Indonesia pada Turnamen Biliar di Qatar
Albert Januarta siap mewakil Indonesia di Qatar (Foto: MPI/Avirista Midaada)
A
A
A

BATU – Albert Januarta langsung mengalihkan fokus usai juara POBSI Pool Circuit 2024 Seri IV Jawa Timur. Atlet berusia 16 tahun itu akan tampil dalam gelaran turnamen billiar dunia bergengsi di Qatar, pada 9-14 Desember 2024.

Albert mengaku tak bisa berleha-leha dan menikmati juara nasional di seri terakhir atau seri keempat POBSI Pool Circuit 2024. Sebab, ia harus langsung fokus ke kejuaraan dunia di Qatar.

POBSI Pool Circuit 2024 Seri IV Jawa Timur (Foto: MPI/Avirista Midaada)

Apalagi, Albert sebelumnya mencatat juara dunia di level junior. Ia menjadi satu-satunya wakil Indonesia di turnamen tersebut.

"Target di world champion, kalau bisa juara nama kita bisa dicatat di data mereka. Itu yang saya kejar, level dunia senior," kata Albert di Kota Batu, dikutip Jumat (15/11/2024).

"Latihan pastinya latihan, jogging, jaga pola tidur sama, pola makan itu aja setiap hari dilakukan," ungkap atlet asal Riau tersebut.

Albert bersyukur tim Carabao dan para sponsornya mendukung darı sisi pendanaaan untuk berkompetisi di ajang internasional. Ia kini hanya perlu menjaga kesehatan agar lebih fit saat berkompetisi nanti.

"Sudah ada sponsor, uang pesawat, makan mau hotel sama kami di sana juga harus bisa jaga kesehatan lah di sana supaya main bisa lebih fit," tukas Albert.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/43/3185091/tim_snooker_putra_indonesia-dc7w_large.jpg
Tim Snooker Indonesia Lolos ke Babak Top 12 Oman World Cup Usai Kalahkan Bahrain 3-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/43/3184882/tim_snooker_putra_indonesia_menang_3_1_atas_china_okezone-tqKk_large.jpg
Kunci Sukses Tim Snooker Putra Indonesia Menang 3-1 atas China di Oman World Cup Team Men Snooker Championships 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/43/3184866/riyadh_season_world_masters_of_snooker_2025-tdWo_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Riyadh Season World Masters of Snooker 2025, Tayang di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/43/3181979/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_bojue_championship_2025_9_ball_international_open-yKs5_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Bojue Championship 2025 – 9 Ball International Open di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/43/3176976/pelatnas_biliar_indonesia-0PXH_large.jpg
Target Medali SEA Games 2025: Tim Asdep Orlit Kemenpora Tinjau Ketat Pelatnas POBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916/simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement