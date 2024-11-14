Ini Kunci Sukses Pebiliar 16 Tahun untuk Jadi Juara POBSI Pool Circuit Series IV 2024 Kota Batu

KOTA BATU - Pebiliar berusia 16 tahun, Albert Januarta resmi menjadi juara POBSI Pool Circuit Series IV 2024 di Kota Batu yang berlangsug pada 11-14 November 2024. Menurut Albert, ia sukses menjuarai turnamen biliar tersebut karena berhasil menjaga stamina hingga mampu membuat lawan tertekan.

Di laga final Albert Januarta atlet billiar asal Pulau Bintan, Batam, Kepulauan Riau, ini mengalahkan Rico DW, dari tim Labewa dengan skor 9-5. Sebelumnya Albert Januarta berhasil menang telak Siauw Wieto di babak semifinal dengan skor 9 3. Sedangkan Rico DW di semifinal mengalahkan Meluh dari tim Jflowers dengan skor 7-9.

Perjalanan Albert menuju juara memang cukup mulus, di babak 8 besar ia mengalahkan Gabby dengan skor 9-6, sebelum akhirnya melaju ke semifinal dan final.

Menariknya, Albert yang berlaga di laga kedua semifinal mampu memanfaatkan jeda waktu istirahat yang mepet. Ya jarak antara partai semifinal kedua yang selesai sekitar pukul 15.20 WIB, dengan partai final hanya ada 30 menit saja.

Jeda waktu itu yang disebutnya dimanfaatkan untuk beristirahat di hotel sebelum pertandingan final digelar. Apalagi jadwal antar pertandingan di turnamen POBSI Pool Circuit seri terakhir ini juga mepet - mepet.

"Saya habis semifinal langsung istirahat, balik hotel, jaga stamina istirahat, baru jaga fokus lagi untuk final, baru hantam lagi," ucap Albert.

Menurutnya, setiap bertanding ia memilik trik agar bisa menekan lawan. Salah satunya dengan kehati-hatian dan jangan sampai kehilangan momen ketika diberikan kesempatan.