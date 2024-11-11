Silviana Lu dan Annita Kanjaya Wakili Indonesia di WPA World 10 Ball Woman Championship 2024 di Puerto Rico

DUA pebiliar wanita, Silviana Lu dan Annita Kanjaya akan mewakili Indonesia dalam turnamen biliar WPA World 10 Ball Woman Championship 2024 yang berlangsung di Puerto Rico. Kompetisi biliar bergengsi itu tepatnya akan berlangsung di Puerto Rico Convention Center, San Juan, Puerto Rico, pada 11-16 November 2024.

Saat ini, baik Annita dan Silviana sudah terbang menuju Puerto Rico sejak 8 November 2024 kemarin. Mereka berdua akan bersaing di nomor 10 ball.

Dalam turnamen tersebut, Annita Kanjaya berpartisipasi mewakili Indonesia melalui kuota negara, sementara Silviana Lu lolos berkat peringkatnya di WPA.

Menanggapi perjuangan Silviana dan Annita, Wakil Ketua II Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) PB POBSI, Hamka Jaya, menyampaikan harapannya agar kedua atlet wanita Indonesia ini bisa tampil maksimal.

"Kami berharap mereka bisa tampil dengan performa terbaik. Target minimal adalah masuk delapan besar, dan semoga bisa naik podium kali ini," ujar Hamka, dikutip Senin (11/11/2024).

Hamka juga menambahkan bahwa kedua atlet tersebut adalah yang terbaik di Indonesia dan diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi perkembangan biliar di Tanah Air.

"Hasil penampilan mereka sangat dinantikan, dan semoga bisa memberikan dampak positif untuk prestasi biliar Indonesia di masa depan," sambung Hamka.