Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

PB POBSI Harap Turnamen Biliar Antar-Wartawan Bisa Digelar Tiap Tahun

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |20:29 WIB
PB POBSI Harap Turnamen Biliar Antar-Wartawan Bisa Digelar Tiap Tahun
PB POBSI berharap turnamen biliar antar-wartawan bisa digelar tiap tahun (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA - PB POBSI memberikan apresiasi kepada Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) yang menggelar turnamen biliar antar-wartawan dengan tajuk AWPI Cup I 2024. Federasi berharap agenda tersebut bisa menjadi agenda tahunan.

Untuk diketahui, turnamen biliar antar wartawan ini diinisiasi oleh AWPI dan Asistensi Media Nasional (Asmen). Turnameni ini digelar di Puslatnas POBSI, Kedoya, Jakarta Barat, Minggu (10/11/2024).

Ilustrasi biliar

Perwakilan PB POBSI, Imran Ibrahim, berharap agar turnamen yang digelar satu hari full ini bisa berjalan lancar. Ia bahkan berharap turnamen biliar antar-wartawan ini bisa digelar tiap tahunnya.

“Semoga turnamen berjalan lancar dan PB POBSI bisa selalu bersinergi,” kata Imran kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (10/11/2024).

“Kami mengucapkan selamat kepada AWPI dan Asmen atas diadakannya turnamen biliar ini. Semoga kegiatan ini bisa menjadi agenda tahunan,” sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/43/3169130/florian_kohler_punya_mimpi_indonesia_bisa_menggelar_turnamen_kelas_dunia-zpZu_large.jpg
Florian Kohler Bermimpi Indonesia Bisa Gelar Turnamen Kelas Dunia untuk Trickshot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/43/3164812/peserta_mnc_billiard_tournament_2025_terpukau_dengan_fasilitas_kelas_dunia_milik_pro_billiard_center-XG5r_large.jpg
Peserta MNC Billiard Tournament 2025 Terpukau Fasilitas Kelas Dunia Milik PBC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/43/3164749/hary_tanoesoedibjo_menyambut_gembira_digelarnya_mnc_billiard_tournament_2025-zH4t_large.jpeg
Ketum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo Sambut Gembira MNC Billiard Tournament 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/43/3156275/seo_seoa_berhasil_menjadi_juara_womens_open_10_ball_predator_pbc_indonesia_international_open_2025-pQPC_large.jpg
Hasil Final Womens Open 10 Ball Predator-PBC Indonesia International Open 2025: Seo Seoa Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/43/3155232/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_predator_pbc_indonesia_international_open_2025_di_vision-VHud_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Predator PBC Indonesia International Open 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/43/3154388/jendry_apriadana_mengaku_nyaman_bermain_di_pro_billiard_center-4Rzj_large.jpg
Atlet Kalimantan Selatan Jendy Apriadana Nyaman Main di Pro Billiard Center
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement