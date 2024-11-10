PB POBSI Harap Turnamen Biliar Antar-Wartawan Bisa Digelar Tiap Tahun

PB POBSI berharap turnamen biliar antar-wartawan bisa digelar tiap tahun (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)

JAKARTA - PB POBSI memberikan apresiasi kepada Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) yang menggelar turnamen biliar antar-wartawan dengan tajuk AWPI Cup I 2024. Federasi berharap agenda tersebut bisa menjadi agenda tahunan.

Untuk diketahui, turnamen biliar antar wartawan ini diinisiasi oleh AWPI dan Asistensi Media Nasional (Asmen). Turnameni ini digelar di Puslatnas POBSI, Kedoya, Jakarta Barat, Minggu (10/11/2024).

Perwakilan PB POBSI, Imran Ibrahim, berharap agar turnamen yang digelar satu hari full ini bisa berjalan lancar. Ia bahkan berharap turnamen biliar antar-wartawan ini bisa digelar tiap tahunnya.

“Semoga turnamen berjalan lancar dan PB POBSI bisa selalu bersinergi,” kata Imran kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (10/11/2024).

“Kami mengucapkan selamat kepada AWPI dan Asmen atas diadakannya turnamen biliar ini. Semoga kegiatan ini bisa menjadi agenda tahunan,” sambungnya.