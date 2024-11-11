Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal dan Link Live Streaming ATP Finals 2024 di Vision+: Ada Petenis Nomor 1 Dunia Jannik Sinner hingga Alexander Zverev!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |14:47 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming ATP Finals 2024 di Vision+: Ada Petenis Nomor 1 Dunia Jannik Sinner hingga Alexander Zverev!
Para pemain di ATP Finals 2024. (Foto: Instagram/@nittoatpfinals)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming ATP Finals 2024 di Vision+ akan diulas Okezone. Laga seru yang hanya akan diikuti para petenis pria top dunia ini akan berlangsung di Inalpi Arena, Turin, Italia, pada 10 hingga 18 November 2024.

Pertandingan ATP Finals 2024 secara live dapat disaksikan streaming di Vision+ channel beIN Sport dengan klik di sini.

Jannik Sinner

Ajang ATP Finals diketahui hanya diisi delapan petenis tunggal putra dan 8 pasang ganda putra terbaik di setiap tahunnya. Delapan pemain ini ditentukan dari peringkat ATP Pepperstone dan Peringkat Tim Ganda ATP setelah turnamen ATP Tour terakhir pada tahun kalender tersebut.

ATP Finals menggunakan format round robin. Para peserta nantinya akan dibagi menjadi dua grup yang masing-masing terdiri dari empat pemain.

Di nomor tunggal putra sendiri, sederet petenis top dunia siap ambil bagian. Di antaranya, ada Jannik Sinner (Italia), Alexander Zverev (Jerman), Carlos Alcaraz (Spanyol), Daniil Medvedev (Rusia), Taylor Fritz (Amerika Serikat), Casper Ruud (Norwegia), Alex de Minaur (Australia), dan juga Andrey Rublev (Rusia).

Nama Novak Djokovic sendiri sebenarnya masuk 8 besar ranking ATP Finals 2024. Tetapi, dia tak bisa bertanding karena cedera.

Sementara itu, di nomor ganda, 8 pasangan yang lolos ke ajang ini adalah, Marcelo Arevalo/Mate Pavic, Marcel Granollers/Haracio Zeballos, Wesley Koolhof/Nikola Mektic, Simone Bolelli/Andrea Vavassori, Max Purcell, Jordan Thompson, Rohan Bopanna/Matthew Ebden, Harri Hellovaara/Henry Patten, dan juga Kevin Krawietz/Tim Putz.

Tentunya, ajang ini akan berjalan seru dan menarik. Para petenis top dunia siap bertarung memperebutkan gelar juara di ajang ini. Tak ayal, ajang ATP Finals 2024 tak boleh dilewatkan. Anda bisa menyaksikannya di Vision+ mulai 11 November 2024 hingga laga final yang akan berlangsung sampai 18 November 2024 dini hari WIB.

