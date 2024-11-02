4 Petenis Tunggal Putra Lolos Semifinal Paris Masters 2024, Saksikan Keseruannya di Vision+ dengan Klik di Sini!

ADA 4 petenis tunggal putra yang siap bersaing di semifinal Paris Masters 2024. Turnamen yang digelar Accor Arena, Paris, Prancis itu pun dipastikan memiliki juara berbeda dengan tahun lalu.

Pasalnya sang juara bertahan, Novak Djokovic mundur dari Paris Masters 2024 sebelum turnamen tersebut dimulai. Pertandingan ATP Tour 1000 Paris Masters 2024 secara live dapat disaksikan streaming di Vision+ channel beIN Sport dengan klik di sini.

Tanpa kehadiran Djokovic, Paris Masters 2024 tetap sangat menarik dan kini empat petenis, yakni Holger Rune (Denmark), Alexander Zverev (Jerman), Karen Khachanov (Rusia), dan Ugo Humbert (Prancis) siap bertarung untuk memperebutkan trofi turnamen tersebut.

Dari keempat nama yang diumumkan di atas, hanya Holger Rune yang pernah merasakan gelar juara di ajang Paris Masters 2024. Tepatnya Dune juara pada Paris Masters edisi dua tahun silam.

Kala itu Dune sukses mengalahkan Djokovic di final Paris Masters 2022. Dune mampu menghajar petenis asal Serbia itu dengan skor 3-6, 6-3, dan 7-5.

Pada Paris Masters 2024, Duna yang baru berusia 21 tahun akan menantang Zverev. Ia yang berstatus unggulan ke-13 di turnamen tersebut siap menghadapi unggulan ketiga.