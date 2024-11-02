Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

4 Petenis Tunggal Putra Lolos Semifinal Paris Masters 2024, Saksikan Keseruannya di Vision+ dengan Klik di Sini!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |09:01 WIB
4 Petenis Tunggal Putra Lolos Semifinal Paris Masters 2024, Saksikan Keseruannya di Vision+ dengan Klik di Sini!
Petenis asal Denmark, Holger Rune. (Foto: ATP Tour)
A
A
A

ADA 4 petenis tunggal putra yang siap bersaing di semifinal Paris Masters 2024. Turnamen yang digelar Accor Arena, Paris, Prancis itu pun dipastikan memiliki juara berbeda dengan tahun lalu.

Pasalnya sang juara bertahan, Novak Djokovic mundur dari Paris Masters 2024 sebelum turnamen tersebut dimulai. Pertandingan ATP Tour 1000 Paris Masters 2024 secara live dapat disaksikan streaming di Vision+ channel beIN Sport dengan klik di sini.

Tanpa kehadiran Djokovic, Paris Masters 2024 tetap sangat menarik dan kini empat petenis, yakni Holger Rune (Denmark), Alexander Zverev (Jerman), Karen Khachanov (Rusia), dan Ugo Humbert (Prancis) siap bertarung untuk memperebutkan trofi turnamen tersebut.

Dari keempat nama yang diumumkan di atas, hanya Holger Rune yang pernah merasakan gelar juara di ajang Paris Masters 2024. Tepatnya Dune juara pada Paris Masters edisi dua tahun silam.

Alexander Zverev

Kala itu Dune sukses mengalahkan Djokovic di final Paris Masters 2022. Dune mampu menghajar petenis asal Serbia itu dengan skor 3-6, 6-3, dan 7-5.

Pada Paris Masters 2024, Duna yang baru berusia 21 tahun akan menantang Zverev. Ia yang berstatus unggulan ke-13 di turnamen tersebut siap menghadapi unggulan ketiga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/09/40/2499305/novak-djokovic-sudah-punya-rencana-jika-pensiun-dari-tenis-MBU5Xhyo0d.jpg
Novak Djokovic Sudah Punya Rencana jika Pensiun dari Tenis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/11/05/40/1973325/petenis-muda-rusia-tumbangkan-djokovic-di-final-paris-masters-2018-cpzxf2M6FI.jpg
Petenis Muda Rusia Tumbangkan Djokovic di Final Paris Masters 2018
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/38/3182254//simak_jadwal_dan_link_live_streaming_motogp_portugal_2025_di_vision-67vs_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Portugal 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/37/3182139//f1_gp_brasil_2025-FQYq_large.jpg
Jadwal Lengkap dan Link Live Streaming F1 GP Brasil 2025 di Vision+: Siapa Berjaya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182068//bundesliga-njx3_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Bundesliga 2025-2026 Pekan Ke-10 di Vision+: Perebutan Puncak Klasemen Makin Sengit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/43/3181979//simak_jadwal_dan_link_live_streaming_bojue_championship_2025_9_ball_international_open-yKs5_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Bojue Championship 2025 – 9 Ball International Open di Vision+
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement